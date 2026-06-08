Sunnuntain Showcase -lähetyksessä paljastui peräti kaksi Xbox-konsoliyksinoikeutta

Xbox on tekemässä ainakin jonkin sorttista paluuta vanhaan konsoliyksinoikeuksiensa suhteen.

Eilisessä Xbox Games Showcasessa julkistettiin, että tulevista peleistä kaksi julkaistaan konsoleista ainoastaan Xboxille. Päätöksen takana lienee uusi Xbox-pomo Asha Sharma, jolla tuntuisi olevan varsin kunnianhimoiset tavoitteet Xboxin tulevaisuutta ajatellen.

Ensimmäinen nimike on Gears of War: E-Day, jonka oletettiin tekevän tuloaan tänä vuonna myös PlayStation 5:n valikoimiin. Näin ei kuitenkaan ole, vaan Locust-mörrien ensimmäisen hyökkäyksen aikoihin sijoittuva räiskintä nähdään 6. lokakuuta ainoastaan Xbox Series X|S:llä ja PC:llä – myös suoraan Game Passissa. Suunnanmuutos on tehty ilmeisesti aivan vastikään, sillä jopa ikärajavirasto PEGI ehti lisätä tietokantaansa PS5-painoksen.

Toinen Xbox-konsoliyksinoikeus on BioShock-henkeä huokuva Clockwork Revolution, joka on päivätty tällä haavaa ympäripyöreästi vuodelle 2027. Vuoden 2023 Games Showcasessa paljastettu toimintapeli yhdistelee aikamanipulaatiota, räiskintää ja ropellusta. Kehittäjänä toimii InXile Entertainment. Tämäkin peli nähdään ainoastaan Xbox Series X|S:llä sekä PC:llä.

Muutoin Xbox on vielä kertonut pitävänsä kiinni aiemmista monialustasopimuksistaan, mutta tulevista projekteistahan ei koskaan tiedä.