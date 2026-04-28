Suomalaispeli Goblin’s Die varhaisjulkaisuun – yhteistyöroolipeli saapuu Steamiin vappuaattona
Lähettänyt Ti 28.04.2026 - 16:33 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Goblin's Die yhdistää 90-luvun toimintaseikkailut moderniin yhteispelaamiseen. Early Access käynnistyy tällä viikolla.

Kotimainen Potion 8 tuo uuden fantasiaseikkailunsa pelaajien käsiin lähipäivinä. Goblin's Die nimittäin julkaistaan varhaisversiona PC:lle Steamin kautta vappuaattona 30. huhtikuuta.

Peli ammentaa inspiraatiota 90-luvun toimintaseikkailuista, mutta rakentaa kokemuksen vahvasti yhteistyön ympärille. Pelaajat astuvat työläispeikkojen rooliin ja lähtevät keräämään sirpaleiksi hajonneen mystisen artefaktin osia. Matkan varrella tutkitaan ympäristöjä, kerätään resursseja, valmistetaan varusteita ja kuljetetaan aarteita takaisin pesään. Goblin's Die on pelattavissa yksin tai neljän pelaajan yhteistyönä.

Varhaisjulkaisun myötä peliä kehitetään eteenpäin pelaajapalautteen pohjalta. Goblin's Dien Early Access -julkaisupäivätrailerin voi katsastaa alta.

Pelit: 
Goblin’s Die
Alustat: 
PC / Windows
Studiot: 
Potion 8
Julkaisijat: 
Potion 8
Lähde: 
Potion 8

