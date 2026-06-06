Taas kutsuu kotimainen taikamaailma – Trine 6: Together in Time paljastui

Kotimaisen Frozenbyten seuraava Trine eli Trine 6: Together in Time paljastui viimeöisen Summer Game Fest -lähetyksen Day of the Devs -osuudessa.
Debyyttitrailerin perusteella luvassa on tuttua meininkiä sarjan ystäville, eli samoilua, taistelua, tasohyppelyä ja taikavoimilla höystettyä pulmien ratkontaa kauniissa taikamaailmassa joko yksin tai yhdessä korkeintaan neljän pelaajan voimin. Tuttuun tapaan moninpeli onnistuu niin samalla sohvalla kuin verkon välitykselläkin.
Lopputulos on käsissämme varsin pian, sillä teos julkaistaan 17. päivä syyskuuta PlayStation 5:lle, Xbox Series- ja Switch-laitteille sekä PC:lle.
Lue aiemmat Trine-arvostelumme alta:
- Olipa kerran satumainen kolmiodraama – arvostelussa Trine: Enhanced Edition
- Satumaisen kolmikon neljäs toinen tuleminen – arvostelussa Trine 2:Complete Story
- Tähänastisen lorun loppu – arvostelussa Trine 3: The Artifacts of Power
- Satumainen kolmikko vie pelaajan kuvankauniille seikkailulle keijumetsästä lumisille vuorenhuipuille – arvostelussa Trine 4: The Nightmare Prince
- Velho, varas ja ritari menivät mets… ei, vaan tähän mennessä pelisarjansa parhaimmalle reissulleen – arvostelussa Trine 5: A Clockwork Conspiracy