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Taas kutsuu kotimainen taikamaailma – Trine 6: Together in Time paljastui
Lähettänyt La 06.06.2026 - 09:19 käyttäjä Niko Lähteenmäki

Kotimaisen Frozenbyten seuraava Trine eli Trine 6: Together in Time paljastui viimeöisen Summer Game Fest -lähetyksen Day of the Devs -osuudessa.

Debyyttitrailerin perusteella luvassa on tuttua meininkiä sarjan ystäville, eli samoilua, taistelua, tasohyppelyä ja taikavoimilla höystettyä pulmien ratkontaa kauniissa taikamaailmassa joko yksin tai yhdessä korkeintaan neljän pelaajan voimin. Tuttuun tapaan moninpeli onnistuu niin samalla sohvalla kuin verkon välitykselläkin.

Lopputulos on käsissämme varsin pian, sillä teos julkaistaan 17. päivä syyskuuta PlayStation 5:lle, Xbox Series- ja Switch-laitteille sekä PC:lle.

Lue aiemmat Trine-arvostelumme alta:

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Pelit: 
Trine 6: Together in Time
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Nintendo Switch
Studiot: 
Frozenbyte
Julkaisijat: 
Coolhead Games

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