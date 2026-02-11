Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Vakiovuotaja Dealabs huhuilee helmikuun PS Plus -pelilisäyksistä
Lähettänyt Ke 11.02.2026 - 12:25 käyttäjä Jaakko Herranen

Dealabs huhuilee tuttuun tyyliinsä tulevista PlayStation Plus -lisäyksistä.

Extra- ja Premium-jäsenten Game Catalog -valikoima laajentuisi Dealabsin mukaan vielä helmikuun aikana ainakin kolmella nimikkeellä. Näistä ylivoimaisesti suurin lienee Insomniacin Marvel's Spider-Man 2, mutta eivätpä pekkaa pahemmaksi jää myöskään Test Drive Unlimited Solar Crown saati kehuttu taideindie Neva.

Virallisesti torstain State of Play -lähetyksessä julkistettava kolmikko olisi tarjolla helmikuun 17. päivä. Alustat ja arvostelulinkit alla.

Yli tunnin mittaisen State of Playn äärelle voi virittäytyä torstain ja perjantain välisenä yönä kello 00:00. Lisätietoja PlayStation Blog -tiedotteessa.

Pelit: 
Marvel's Spider-Man 2
Neva
Test Drive Unlimited Solar Crown
Alustat: 
PS5
PS4
Lähde: 
Dealabsq
Eurogamer

