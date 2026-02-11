Vakiovuotaja Dealabs huhuilee helmikuun PS Plus -pelilisäyksistä

Dealabs huhuilee tuttuun tyyliinsä tulevista PlayStation Plus -lisäyksistä.
Extra- ja Premium-jäsenten Game Catalog -valikoima laajentuisi Dealabsin mukaan vielä helmikuun aikana ainakin kolmella nimikkeellä. Näistä ylivoimaisesti suurin lienee Insomniacin Marvel's Spider-Man 2, mutta eivätpä pekkaa pahemmaksi jää myöskään Test Drive Unlimited Solar Crown saati kehuttu taideindie Neva.
Virallisesti torstain State of Play -lähetyksessä julkistettava kolmikko olisi tarjolla helmikuun 17. päivä. Alustat ja arvostelulinkit alla.
- Marvel's Spider-Man 2 (PS5)
- Test Drive Unlimited Solar Crown (PS4, PS5)
- Neva (PS4, PS5)
Yli tunnin mittaisen State of Playn äärelle voi virittäytyä torstain ja perjantain välisenä yönä kello 00:00. Lisätietoja PlayStation Blog -tiedotteessa.