Valven Steam Controller julkaistaan alkuun ilman Steam Machine -pelikonetta

Valve on kalenteroinut Steam Controller -ohjaimelleen julkaisupäivän.
Marraskuussa julkistetut Steam Machine, Steam Frame sekä Steam Controller oli alkujaan tarkoitus saada kauppoihin jo alkuvuodesta. Maailmanlaajuisen RAM-kriisin vuoksi suunnitelmia jouduttiin hienonsäätämään ilmeisen radikaalisti – tällä haavaa ainoastaan Steam Controllerille on määritelty julkaisupäivä.
Steam Controller voidaan julkaista myös erikseen, sillä sehän toimii luonnollisesti ohjausvälineenä esimerkiksi Steam Deckille ja kaikenlaisille PC-kokoonpanoille. Kapula sisältääkin Steam Deck -henkiset tuplatatit ja Trackpad-kosketuspinnat.
Toukokuun neljäs päivä julkaistavan ohjaimen suositushinta liikkuu 100 euron hujakoilla – lisätietoja ja tarkempia teknisiä yksityiskohtia Steamin tuotesivulta, täältä.
Steam Machinen julkaisupäivä ei siis ole tiedossa, mutta se pyritään saamaan kauppoihin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.