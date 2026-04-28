Valven Steam Controller julkaistaan alkuun ilman Steam Machine -pelikonetta
Lähettänyt Ti 28.04.2026 - 09:26 käyttäjä Jaakko Herranen

Valve on kalenteroinut Steam Controller -ohjaimelleen julkaisupäivän.

Marraskuussa julkistetut Steam Machine, Steam Frame sekä Steam Controller oli alkujaan tarkoitus saada kauppoihin jo alkuvuodesta. Maailmanlaajuisen RAM-kriisin vuoksi suunnitelmia jouduttiin hienonsäätämään ilmeisen radikaalisti – tällä haavaa ainoastaan Steam Controllerille on määritelty julkaisupäivä.

Steam Controller voidaan julkaista myös erikseen, sillä sehän toimii luonnollisesti ohjausvälineenä esimerkiksi Steam Deckille ja kaikenlaisille PC-kokoonpanoille. Kapula sisältääkin Steam Deck -henkiset tuplatatit ja Trackpad-kosketuspinnat.

Toukokuun neljäs päivä julkaistavan ohjaimen suositushinta liikkuu 100 euron hujakoilla – lisätietoja ja tarkempia teknisiä yksityiskohtia Steamin tuotesivulta, täältä.

Steam Machinen julkaisupäivä ei siis ole tiedossa, mutta se pyritään saamaan kauppoihin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

