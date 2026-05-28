Virallisesti ja trailerin kera paljastettu Call of Duty: Modern Warfare 4 hylkää ikääntyvän konsoliraudan mutta julkaistaan myös Switch 2:lle

Activision on julkistanut kuluvan vuoden Call of Duty -räiskintänsä.

Lokakuun lopussa ilmestyvä Call of Duty: Modern Warfare 4 (huom, tänä vuonna ei enää roomalaisia numeroita) jättää paitsioon Xbox One- ja PlayStation 4 -omistajat, sillä räiskintää ei kyseisillä sotaratsuilla enää nähdä. Alustavalikoimiin sen sijaan liittyy Switch 2, mitä puolestaan ei olekaan tapahtunut aiemmin. Julkistustrailerin voi katsoa uutisen lopusta.

Lisää aiheesta:

Infinity Wardin kehittämä Call of Duty: Modern Warfare 4 sisältää kampanjan, moninpelin sekä sarjan toisesta osasta tutun extraction-moodi DMZ:n. Ensiksi mainittu rakentuu kolmen eri tarinakaaren ympärille, yhdessä seuraillaan aiemmasta osasta tuttua Captain Priceä. Verkkokahinoissa puolestaan päästään esimerkiksi 10 vastaan 10 -otteluihin Gun Game -pelitilassa. Lisätiertoja pelin kotisivuilta, täältä.

Call of Duty: Modern Warfare 4 julkaistaan lokakuun 23. päivä PC:lle, Switch 2:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.