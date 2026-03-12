Warhammeria, Personaa, Maddenia, Tekkeniä ja Lord of the Ringsiä maaliskuun PS Plus -lisäyksissä

Sony on paljastanut maaliskuun PS Plus -lisäykset Extra- ja Premium-jäsenille.
Extra-jäsenille on tarjolla reilusti pelattavaa Maddenista Warhammeriin ja Lord of the Ringistä Personaan – vieläpä lisäsisällöllä varustettuun Ultimate-painokseen – saakka. Premium-tasolla päästään vielä käsikonsoli PSP:n aikakaudelta tutun Tekken-mätkinnän äärelle. Kaikki 17. maaliskuuta lisättävät nimikkeet alustoineen ja arvostelulinkkeineen lueteltuna uutisen lopussa.
Lisätietoja PlayStation Blogissa, täällä.
Extra- ja Premium-jäsenille:
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 | PS5
- EA Sports Madden NFL 26 | PS5
- Persona 5 Royal | PS5, PS4
- Persona 5 Royal – Ultimate Edition | PS4
- Blasphemous 2 | PS5, PS4
- Metal Eden | PS5
- Lord of the Rings: Return to Moria | PS5
- Astroneer | PS5, PS4
Vain Premium-jäsenille:
- Tekken Dark Resurrection | PS5, PS4