Warhammeria, Personaa, Maddenia, Tekkeniä ja Lord of the Ringsiä maaliskuun PS Plus -lisäyksissä
Lähettänyt To 12.03.2026 - 17:24 käyttäjä Jaakko Herranen

Sony on paljastanut maaliskuun PS Plus -lisäykset Extra- ja Premium-jäsenille.

Extra-jäsenille on tarjolla reilusti pelattavaa Maddenista Warhammeriin ja Lord of the Ringistä Personaan – vieläpä lisäsisällöllä varustettuun Ultimate-painokseen – saakka. Premium-tasolla päästään vielä käsikonsoli PSP:n aikakaudelta tutun Tekken-mätkinnän äärelle. Kaikki 17. maaliskuuta lisättävät nimikkeet alustoineen ja arvostelulinkkeineen lueteltuna uutisen lopussa.

Lisätietoja PlayStation Blogissa, täällä.

Extra- ja Premium-jäsenille:

Vain Premium-jäsenille:

PlayStation Plus Game Catalog for March: Warhammer 40,000: Space Marine 2, EA Sports Madden NFL 26, Persona 5 Royal, Blasphemous 2 and more

Pelit: 
Tekken: Dark Resurrection
ASTRONEER
Lord of the Rings: Return to Moria
Metal Eden
Blasphemous 2
Persona 5 Royal
EA SPORTS Madden NFL 26
Alustat: 
PS5
PS4
Lähde: 
PlayStation Blog

