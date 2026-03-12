Warhammeria, Personaa, Maddenia, Tekkeniä ja Lord of the Ringsiä maaliskuun PS Plus -lisäyksissä

Sony on paljastanut maaliskuun PS Plus -lisäykset Extra- ja Premium-jäsenille.

Extra-jäsenille on tarjolla reilusti pelattavaa Maddenista Warhammeriin ja Lord of the Ringistä Personaan – vieläpä lisäsisällöllä varustettuun Ultimate-painokseen – saakka. Premium-tasolla päästään vielä käsikonsoli PSP:n aikakaudelta tutun Tekken-mätkinnän äärelle. Kaikki 17. maaliskuuta lisättävät nimikkeet alustoineen ja arvostelulinkkeineen lueteltuna uutisen lopussa.

Lisätietoja PlayStation Blogissa, täällä.

Extra- ja Premium-jäsenille:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 | PS5

EA Sports Madden NFL 26 | PS5

Persona 5 Royal | PS5, PS4

Persona 5 Royal – Ultimate Edition | PS4

Blasphemous 2 | PS5, PS4

Metal Eden | PS5

Lord of the Rings: Return to Moria | PS5

Astroneer | PS5, PS4

Vain Premium-jäsenille: