Yhdeksän minuutin mittaisella Forza Horizon 6 -pelikuvavideolla esitellään Japanin monipuolisia maisemia

Playground Gamesin Forza Horizon 6 esittäytyy uudella pelikuvavideolla.
Nousevan auringon maahan kurvaileva Forza Horizon 6 sisältää jälleen monenlaisia eri biomeja valtavista kaupungeista maaseutumaisemiin, dynaamisia säätilan vaihteluja unohtamatta. IGN-pelisivusto on päässyt käsiksi odotettuun kaahailuun, ja uutisen loppuun upotetulle yhdeksän minuutin videolle mahtuu miljöö jos toinenkin.
Forza Horizon 6 julkaistaan PC:lle ja Xbox Series X|S:lle 19. toukokuuta. PlayStation 5 -versio on luvassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.