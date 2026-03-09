Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Forza Horizon 6

Yhdeksän minuutin mittaisella Forza Horizon 6 -pelikuvavideolla esitellään Japanin monipuolisia maisemia
Lähettänyt Ma 09.03.2026 - 23:26 käyttäjä Jaakko Herranen

Playground Gamesin Forza Horizon 6 esittäytyy uudella pelikuvavideolla.

Nousevan auringon maahan kurvaileva Forza Horizon 6 sisältää jälleen monenlaisia eri biomeja valtavista kaupungeista maaseutumaisemiin, dynaamisia säätilan vaihteluja unohtamatta. IGN-pelisivusto on päässyt käsiksi odotettuun kaahailuun, ja uutisen loppuun upotetulle yhdeksän minuutin videolle mahtuu miljöö jos toinenkin.

Forza Horizon 6 julkaistaan PC:lle ja Xbox Series X|S:lle 19. toukokuuta. PlayStation 5 -versio on luvassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

