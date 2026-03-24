Arvostelussa tuttu, turvallinen ja kauttaaltaan laadukas Razer Viper V4 Pro -hiiri

Razerin uusin lisäys heidän Viper Pro -sarjaansa on hyvin samanlainen kuin viime vuonna julkaistu V3 Pro. Se ei keksi pyörää, saati sitten hiirtä uudelleen, mutta se tekee juuri sen, mitä tällaiselta tuotteelta voisi odottaa. Se on hiiri.

Paketissa kaikki, mitä hiireltä odottaakin

Pelaajat ovat mukavuudenhaluisia ja brändiuskovaisia, joten tässä vaiheessa moni tietää jo ennen boksin avaamista, mitä tuotteelta voi odottaa. Razer tekee tästä entistä helpompaa tutulla tyylillään, josta on muodostunut lähes yhtä ikoninen osa pelialaa kuin Apple on tietotekniikassa. Vihermustan yhdistelmän tunnistaa kaukaa, eikä pakkaus yllätä ulkonäöltään tai sisällöltään.

Viper 4 Pro sisältää hiiren, tyylikkään vastaanottimen ja johdon. Mukana tulee myös ohjekirjoja, jos joku on sellaisia ikinä lukenut. Oletuksena on kuitenkin, että hiiret yleisesti ja varsinkin Razerin ammattilaiskäyttöön suunnattu mallisto ovat tuttuja konsepteja. Paketista noukittuna Viper 4 Pro ei nimittäin herätä mitään ahaa-elämyksiä. Se tuntuu, näyttää ja käyttäytyy kuin jokainen aiempi tämän hintaluokan hiiri. Eli toisin sanoen se on laadukkasti koottu, mukava kädessä, mutta se ei yllätä samalla tavalla kuin vaikka Logitechin vallankumouksellinen Pro X 2 Superstrike.

Mukana tulee myös Razerin logolla varustettu vastaanotin, joka liitetään tietokoneeseen USB-A-piuhan avulla. Pienehkö lisäosa toimii mukavasti koriste-elementtinä, ja johtokin on tarpeeksi pitkä, ettei sen sijoittelua tarvitse miettiä pitkään. Razerille tuttuun tapaan hiiri on heti käyttövalmis, ja ajurit asentuvat silmänräpäyksessä taustalla. Toki heidän oma softansa kannattaa ottaa käyttöön, jotta asetuksista saa kaiken irti.

Kliketi-klik

Käytössä Razer Viper 4 Pro tekee juuri sen, mitä siltä odottaakin. Paperilla sen lupaukset 8000 Hz:n langattomasta päivitysnopeudesta merkitsevät enemmän heille, jotka lukevat näitä statistiikkoja kuin piru Raamattua. Normaalissa käytössä Viper 4 Pro toimii niin langallisesti kuin langattomana upeasti, eikä kertaakaan testikäytön aikana osoittanut minkäänlaisia ongelmia vastaanoton kanssa.

Viper 4 Pro on myös ilahduttavan kevyt. Se painaa vain 50 grammaa, minkä ansiosta nopeatkin liikkeet hoituvat vaivatta. Razer lähetti testiä varten mukaan heidän brändäämänsä "keskivahvan" hiirimaton, joka toimii hienosti yhteispelissä Viper 4 Pron kanssa.

Arvostelua varten kokeilin Battlefield 6:n ja Crimson Desertin maisemia noin viikon ajan. Ne toimivat hyvin erilaisina koekaniineina, jotka toivat hienosti esille Viper 4 Pron eri vahvuuksia. Battlefieldin nopeatempoinen mäiske oli varsinkin erinomainen paikka testata, miten Razerin tarkkuus toimii hektisessäkin ympäristössä. Asetuksia hienosäätämällä löytyi mainio välimaasto, jonka avulla niin konekiväärit kuin tarkka-ammuntakiväärit löysivät maalinsa kerta toisensa jälkeen.

Crimson Desert oli puolestaan vaikeampi tapaus, sillä sen umpisurkeat kontrollit vaativat huomattavasti enemmän rukkausta. Tämä ei kuitenkaan ollut Razerin vika, ja Viper 4 Pro osoitti jälleen tarkkuutensa jopa silloin, kun itse peli löysi jokaisen mahdollisuuden tehdä elämästä hankalampaa.

Viper 4 Pro käyttää Razerin omia neljännen sukupolven optisia kytkimiä, mikä saa hiiren naksumaan ilahduttavasti, joskin yllättävän äänekkäästi. Varsinkin toimintapainotteiset pelit saavat huoneen raikaamaan aika lailla, mikä voi olla ääniherkille pelaajille isompi kynnys ylitettäväksi. Omalla kohdalla hiljaistakin hiljaisempi Superstrike on tällä saralla kivempi kokonaisuus.

Kaiken huipuksi Viper 4 Pro kuitenkin ansaitsee suitustusta ällistyttävän hyvästä akunkestosta. Razer lupailee sille jopa 180 tunnin käyttöaikaa, mikä ei ainakaan testauksen perusteella tunnu palturilta. Tämä tietenkin meinaa, ettei hiirtä käytä 8000 Hz:n moodissa jatkuvalla syötöllä, jolloin akku toki kuluu huomattavasti nopeammin. Arkikäytössä perinteisempi päivitysnopeus on enemmän kuin tarpeeksi. Viikon kokeilun perusteella Viper 4 Prota voi kurittaa päivästä ja pelisessiosta toiseen, eikä hiiri tunnu menettävän virtaa, vaikka mitä tekisi.

Laadukas ja perinteinen

Viper 4 Pro on iteratiivinen päivitys, joka ei yllätä, mutta ei sen myöskään tarvitse yllättää. Se tekee kaiken sen, mitä Razerin oheistuotteilta odotetaankin ja se tekee sen niin hyvin, kuin tässä hintaluokassa pitääkin.

Mikäli olet jo Razerin ekosysteemin vakiokäyttäjä tai heidän selkeä tyylinsä iskee omaan makuun, Viper 4 Pro on pätevä ja laadukas lisä, jonka hankkiminen ei harmita. Sen parempaa kehua on vaikea keksiä.