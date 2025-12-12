Controlin jatko-osa paljastettiin virallisesti The Game Awards -gaalassa – vie sarjaa uuteen suuntaan

The Game Awards -gaalassa ensitrailerinsa saanut Control Resonant vie sarjaa uuteen, rohkeaan – jopa yllättävään – suuntaan. Kuulimme pelistä lisää joulukuun alussa pidetyssä virtuaalitapahtumassa.

Sisko ja sen veli

Kotimainen Remedy ei mene sieltä missä aita on matalin. Moni studio olisi kutsunut Controlin jatko-osaa Control 2:ksi tai pitänyt edellisessä osassa hurmanneen Jesse Fadenin (Courtney Hope) päähenkilönä, mutta Remedy kulkee omia polkujaan. Ottaen huomioon FBC: Firebreakin alhaiset myynnit ja studion johtoportaan muutokset, pitkään kehityksessä olleen Resonantin suunnanmuutos näyttäytyy nykyvalossa jopa uhkarohkealta päätökseltä.

“Tämä ei ole tylsä ja turvallinen jatko-osa”, naurahtavat tiedotuspäällikkö Thomas Puha ja taiteellinen johtaja Mikael Kasurinen.

Vuonna 2026 julkaistava Control Resonant keskittyy kolikon toiseen puoleen, Jessen Dylan-veljeen (Sean Durrie), joka avausosassa oli The Hiss -hengen riivaama. Tapahtumat sijoittuvat seitsemän vuotta alkuperäisen pelin jälkeiseen aikaan. Koomaan vajonnut Dylan herää ja pääsee ulkomaailmaan ensimmäistä kertaa sitten kaappauksensa. The Hiss on päässyt valloilleen, tunkeutunut ulos The Oldest Housesta Manhattanille ja pakottanut Federal Bureau of Controlin (FBC) evakoimaan suuren osan New Yorkin upeasta kaupunginosasta.

Alkaa puhdistusoperaatio, jossa apuna on Dylanin dynaamisesti muuttuva ase, Aberrant. Siinä missä Jessen palveluase keskittyi ammuskeluun, Aberrant näyttää painottavan lähitaistelua. Julkistustrailerista huokuu hektisen Devil May Cryn, Inception-elokuvan ja jopa Dyynin fiiliksiä.

“Siirrymme toimintaseikkailugenrestä (action adventure) kohti toimintaroolipelimäisiä ominaisuuksia (action rpg). Suuntaan, johon tiesimme jo avausosan kohdalla haluavamme mennä”, kertoo Kasurinen virtuaalitapahtumassa.

“The Hiss ei ole ainoa pahuus maailmassa, vaan esittelemme pelaajille uuden vaaran”, jatkaa Puha.

Resonant ei ole suoranaisesti avoimen maailman peli, vaikka The Oldest House jääkin taakse. Kaupunginosa on karanteenissa, mutta siellä voi silti törmätä The Hissin riivaamien vihollisten lisäksi tavallisiin kansalaisiin, FBC:n joukkoihin ja useisiin sivutehtäviin. Painotus on taistelun lisäksi tutkimisessa, kokeilussa ja uskalluksessa yrittää jotain uutta. Omaa hahmoaan pystyy kehittämään eri suuntiin, mutta Remedyn filosofia on sallia ja kannustaa rohkeat kokeilut. Epäonnistuminen ei ole loppu, vaan pelaajille annetaan työkalut testata monia eri lähestymistapoja.

Traileri on vain maistiainen

Toivottavasti Remedy jatkaa Alan Wake II:n tapaista visuaalista ilotulitusta Resonantin kanssa, eikä keskity liikaa tappeluelementteihin. Espoolaisstudion vahvuudet ovat aina olleet tarinankerronnassa, vinksahtaneessa maailmanrakennuksessa ja muistettavissa hahmoissa. Vauhdikas traileri keskittyy vahvasti toimintaan, mutta kevään mittaan näemme toivon mukaan lisää remedyversen rauhallisempaa, tutkimiseen keskittyvää puolta.

Joka tapauksessa, Control Resonant ei keskity vanhoihin kaavoihin, vaan yllättää valinnoillaan. Henkilökohtaisesti en suunnasta ole kovinkaan innoissani, mutta toisaalta videomaistiainen oli vasta pintaraapaisu lopputuloksesta. Ehkäpä ensimmäisen osan parhaat puolet, kuten kryptiset pulmat ja salaisuudet, upea arkkitehtuuri sekä Ahti (Martti Suosalo) saavat myös jatko-osassa tilaa. Harvemmin Remedy on pettänyt.

Remedy toimii nimikkeen julkaisijana, Annapurna Pictures osarahoittaa ja tuottaa kehitystä. Control Resonant julkaistaan vuoden 2026 aikana PC:lle, Xbox Series S|X:lle ja PlayStation 5:lle.