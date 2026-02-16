Hei Remedy, onko Control Resonantissa jotain musiikki-ilottelua tai muuta yllättävää, jonka spoilaantuminen harmittaisi? Voitte kertoa minulle, en lavertele muille!

Remedy, tuo kotimainen pelistudio, on onnistunut yllättämään.

Pelitalon muutamissa edellisissä julkaisuissa on ollut yllättäviä musiikkiliitännäisiä kohtauksia. Olen ollut niistä suoranaisen innoissani, enkä suinkaan ole ainoa. Etenkin toinen niistä paljastui minulle ennen kuin olin kokenut sen itse pelissä. Ja sepä se harmitti.

Hei Remedy, onkohan tulevassa Control Resonantissa jotain samanlaista? Tai muuta kohtausta, jonka paljastuminen muita kautta harmittaisi? Voitte kertoa minulle! En lavertele muille!

Kokekaa nämä kohtaukset peleissä, älkää Tuubin kautta

Mitä tarkoitan kahden aiemman pelin mieleen jäävillä musiikkiliitännäisillä kohtauksilla?

Summaten voisi todeta, että Remedyn peleissä on ollut useammat kerrat kotvasia, joissa on yhdistelty musiikkia ja toimintaa. Tuo musisointi on ollut (lähes?) aina kotimaisen Poets of the Fall -bändin tuotantoa, mikä henkilökohtaisesti lämmittää itseäni suuresti. Kyseessä kun on yksi suosikkibändeistäni ja oikeastaan ainoa kotimainen kokoonpano, jota kuuntelen.

Remedyn historia bändin kanssa on pitkä. Kuultiinhan jo vuoden 2003 Max Payne 2:ssa suorastaan ihokarvoja nostattavan upea Late Goodbye -kappale.

Tässä juttua kirjoittaessa mielessäni on kuitenkin kaksi hieman uudempaa tapausta, joissa kuullaan Old Gods of Asgardia, Poetsien alter egoa.

Näiden käytävien varrella pyssy laulaa.

Ensimmäinen niistä on vuonna 2019 julkaistussa Controlissa. Olin kuullut etukäteen paljon kehuja The Ashtray Maze -kohtauksesta, jota kuvailtiin yhtenä kyseisen vuoden parhaimmista hetkistä peleissä.

Aivan kaikkea paljastamatta voinee todeta, että kyseessä on toimintakohtaus, jossa taustalla soi todella menevä ralli. Kyseinen rymistely on toki katsottavissa vaikkapa YouTubesta, mutta jos mahdollista, niin suosittelen kokemaan tuon tilanteen itse pelissä.

Toinen vielä Controliakin hulvattomampi, upeampi, maailmojamullistava ja kaiken kaikkiaan loistava kohtaus liittyy vielä edellistäkin tiukemmin musiikkiin. Kyseessä on Alan Wake 2:ssa nähty We Sing -tarinakappaleessa koettava… esitys. Mikäli et ole tätä peliä pelannut, mutta olet aikeissa lähiaikoina, niin lopeta lukeminen tähän.

Jos olet vielä mukana, niin kyseessä on tottahan toki We Sing -tarinakappaleessa koettava talk show'ta, ammuskelua ja musiikkia yhdistelevä toimintakohtaus. Homman nimenä on lanata televisiostudiossa aimo määrä vihollisia Old Gods of Asgardin tarttuvan Herald of Darknessin soidessa taustalla. Vihulaisten ohella ympärillä on videoruutuja, joilla nähdään liikkuvaa kuvaa Alanin näyttelijä Ilkka Villistä, Remedyn luovasta johtajasta Sami "Sam Lake" Järvestä, Mr. Dooria esittävästä David Harewoodista ja Old Gods of Asgardin / Poets of the Fallin jäsenistä.

Ei sovi unohtaa myöskään Martti Suosalon laulamaa Yötön yö -kappaletta!

Kuulostaa ehkä höpöltä, mutta kokonaisuus on jotain maagista. Se toimii niin upeasti, etenkin itse pelin kautta koettaessa, että halusin aikoinaan kruunata kyseisen hupailun yhdeksi parhaista kohtauksista videopeleissä ikinä. Olen edelleen samaa mieltä, ihokarvat nousevat hyvällä tapaa pystyyn tuota kohtausta muistellessa. Tarkemmat perustelut tämän jutun kautta: Koin juuri yhden parhaista kohtauksista videopeleissä vuosiin/ikinä – voi kun en olisi spoilaantunut siitä etukäteen

Harmillisesti tuo hupailu paljastui minulle ennen kuin ehdin ostaa pelin. Asiaan kuuluva musiikkivideo julkistettiin YouTubeen, ja sen alkutahdit oli pakko katsoa hämmentyneenä. Itsehillintäni toimi sen verran hyvin, että katsoin koko hoidon vasta koettuani seikkailun loppuun asti. Mutta silti, kupletin juoni oli paljastunut itselleni etukäteen.

Tuttu myös isommilta lavoilta

Asia erikseen on tuon Herald of Darkness -kappaleen esittäminen The Game Awards -gaalassa. Ja ai että millainen esitys se olikaan! Koko poppoo Villistä, Lakesta ja Alan Waken ääninäyttelijä Matthew Porrettasta lähtien nähtiin lavalla esittämässä tuon menevän rallin asiaan kuuluvan koreografian saattelemana. Olen saattanut katsoa kyseisen esityksen videon… muutamat kerrat. Sam Laken ilme lavalla lämmittänee itse kunkin sydäntä. Tuon show'n pystyy katsomaan vaikka tämän juttumme kautta: Viime yön The Game Awards -tapahtumassa oli (etenkin kotimaisin silmin) yksi selkeä kohokohta, joka sai melkeinpä liikuttumaan

Herra Lake lavalla. Jos et ole nähnyt esitystä, niin suosittelen korjaamaan tilanteen.

Taisi olla tämän show'n jälkeen, että päätin viimein raivata tilaa Alan Wake 2:n pelaamiselle. Ja hyvä että näin tein, sillä kyseessähän on mainio kokemus, vaikka kauhupelit eivät millään muotoa ole oma juttuni.

Lisää luvassa olisiko?

Sen haluan tähdentää, että vaikka spoilaannuin, niin en valita. Ymmärrän kyllä, miksi musiikkivideo pistettiin kaiken kansan näkösälle, sillä se aivan varmasti möi pelin monille. Tiedänpähän jatkossa ostaa Remedyn tuotokset itselleni mahdollisimman lähellä niiden julkaisua.

Etenkin jos sattuisi käymään niin, että myös studion tulevissa julkaisuissa olisi jotain ratkiriemukasta, mieleenpainuvaa tai muuten erityisen hyvin toimivaa, jonka haluaisin kokea tuoreeltaan.

Niin, Remedyn Control Resonant julkaistaan tänä vuonna. Kyseessä on jatkoa Control-pelille, mutta meno on varsin erilaista. Siinä missä ensimmäinen tuotos luotti ammuskeluun muotoaan muuttavan Service Weapon -pyssyn turvin, on tulevassa osassa lähitaistelu suuremmassa osassa. Liikkuvaa kuvaa tulevasta voi katsoa äskettäin julkistetun trailerin kautta alta.

Mutta niin. Tämä kaikki nostaa esille sen kysymyksen, että olisiko tuo tuleva peli syytä kokea heti-paikalla-saman-tien-ennen-kuin-ne-paljastuvat-jotain-muuta-kautta?

Seuraa tärkeä kysymys! Hei Remedy, onko Control Resonantissa jokin sellainen kohtaus, tapahtuma tahi muuta, jonka haluaisi ehdottomasti kokea tuoreeltaan ilman minkään sortin spoilereita?

Voitte kertoa minulle, en lavertele muille!

