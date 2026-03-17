Omituinen höpöttäjä – testissä Nintendon Talking Flower -figuuri

Iloinen joka (peli)kodin häirikkö huutelee pitkin päivää ilman huolen häivää. Moderni käkikello ilman viisareita. Lelu ilman mahdollisuutta leikkiä. Hämmentävä tuote, joka toimii parhaiten pelkkänä patsaana ilman paristoja. Saanko esitellä, Nintendo Talking Flower -kukka!

Vuoden 2023 Super Mario Bros. Wonderissa ensiesiintymisensä tehnyt Talking Flower – Puhuva kukka näin kotimaisittain – jakaa pelikansan syvät rivit kahtia. Osa tykkää, osa ei. Itse kuulun ensimmäiseen ryhmään, vaikka ylipirteän kukan höpötykset välillä jurottavaa suomalaista harmittaakin. Mielestäni Takashi Tezukan luoma hahmo loi ja toi hauskaa henkeä Wonderin hektisiin ja värikylläisiin kenttiin. Jotain uutta.

Sanotaan, että merivesi maistuu kyyneliltä!

Olen myös vuosien saatossa liputtanut kattavamman ääninäyttelytyön puolesta Nintendo-peleissä, ja vihdoin Donkey Kong Bananzassa Pauline avasikin hieman sanaista arkkuansa. Lisäksi Mario ja muut hahmot puhuvat Illuminationin elokuvissa, niin mikseivät myös videopeleissä? Kysynpähän vain, Nintendo.

Kukka on juuri sopivan kokoinen. Sen kaiutin on piilotettu suuhun (?)

Mutta takaisin asiaan, eli Puhuvaan kukkaan. Nintendo julkaisi viime vuonna veikeän Alarmo-herätyskellon ja nyt samanhenkisen tuotteen kyseisen keltaisen kukan ympärille. Muovisen mutta erittäin laadukkaan oloisen veijarin suunnittelutyö on vain jäänyt asteen puolitiehen, sillä laitteen perimmäinen käyttötarkoitus on vain huudella satunnaisia lausahduksia vuorokaudenajan mukaan. Lopputulos tavoittaa hahmomallin persoonan ja ulkoasun lähes täydellisesti, mutta muut ominaisuudet jättävät toivomisen varaa.

Onpa komea päivä muuten tänään!

Noin 35 euroa kustantava lelu vaatii sisäänsä pari AA-paristoa. Pyöritettävän pohjalevyn alta paljastuu yhdellä ruuvilla kiinnitetty patteriluukku, pieni näyttö ja pari nappia. Käyttöönotto ei vaadi kummia. Valitaan kieli yhdestätoista vaihtoehdosta (suomea ei ole listalla), asetetaan aika ja säädetään herätys- ja nukkumaanmenoajat. Yöaika määrittää laitteelle aikaikkunan, jolloin se ei huutele mitään, vaan pysyy tuppisuuna. Päiväsaikaan kukka juttelee satunnaisesti kaksi kertaa tunnissa, ja tämän lisäksi se ilmoittaa kellonajan tasatunnein.

Kolme, kaksi, yksi... kello on 11:00! Kello on 11:00!

Kukan päällä on lisäksi fyysinen nappi, jota painamalla hahmo puhuu lauseen kerrallaan. Rämppäämällä huomaa, että viherkasvin sanavarasto on suppeahko, joskin hauska. Koska vekotinta ei pysty liittämään langattomasti verkkoon, se ei tule saamaan tulevaisuudessa uusia ominaisuuksia taikka ääniä, kuten Alarmo. Hintakin on toki huomattavasti alhaisempi kuin herätyskellolla, mutta silti olisin toivonut Nintendolta pitkäaikaisempaa suunnitelmaa tuotteen elinkaarelle.

Pari nappia ja luukku. Olisipa edes virtapainike lisätty mukaan.

Muovikasvi ei myöskään reagoi ääneen taikka liikkeeseen, eli se on periaatteessa autuaan tietämätön häirikkö juttelemassa itsekseen. Iloinen, positiivinen ja kannustava häirikkö.

Onko outoa, että kukat puhuvat?

Nappia pohjassa pitämällä Puhuva kukka ottaa vuorokauden aikalisän, mutta virtanappia laitteesta ei valitettavasti löydy. Ainoa tapa hiljentää lelu pidemmäksi aikaa, on poistaa patterit luukun alta kokonaan. Huomasin myös, että yllättävät huutelut ja musisoinnit säikäyttävät helposti perheen pienimpiä – varsinkin jos he ovat yksin kotona. Ja spontaanit päikkäritkin häiriintyvät kovaäänisestä one-linerista.

Odotukseni Talking Flower -lelua kohtaan olivat kenties liian korkeat, sillä loppujen lopuksi tuote on vain kukalta näyttävä iskulausemasiina. Se ei tarjoa interaktiivisuutta, se ei toimi kellona, eikä lämpömittarina lämpöanturista huolimatta. Kasvi olettaa, että herätys ja nukahduskin tapahtuvat päivittäin samaan aikaan.

Ihan kiva kapistus alkuun, ärsyttävä pidemmän päälle. Onneksi sitä ei ole pilattu hinnalla, ja lopputuloskin on materiaaliensa ja ulkonäkönsä puolesta laadukas. Talking Flower on komea koriste-esine Mario-faneille, ei sen enempää.