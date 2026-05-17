Uudet järjestäjät saivat Comic Conin tuntumaan ammattimaiselta, fanien arvoiselta tapahtumalta

Maailmalla valtavan suositut Comic Con -messut pidettiin toista vuotta putkeen Helsingin Messukeskuksessa, tänä vuonna nimellä Arctic Lights Comic Con.

Uudet tuulet puhaltavat

Vuoden 2024 Tampereen ja vuoden 2025 Helsingin tapahtumasta vastannut yritys ei ollut enää vetovastuussa, mikä näkyi monessa suhteessa positiivisena kehityksenä. Tila oli selkeämpi ja uskottavampi, järjestelyt paremmat ja vieraatkin mielenkiintoisempia. Messukeskuksen itse organisoima eventti jätti hyvän mielen lisäksi uskoa tapahtuman tulevaisuuteen.

Nyt on suomalaista tyylikyyttä tarjolla.

Comic Conit juhlistavat nimensä mukaisesti sarjakuvia, mutta tarjolla on lisäksi videopeli-, tv- ja elokuvafaneille sisältöä, paljon Q&A-tilaisuuksia ja mahdollisuus lisämaksua vastaan tavata kansainvälisiä tähtivieraita. Suurimman huomion vievät kuitenkin tavallisten ihmisten panostus cosplay-asuihin pukeutumiseen. Käytävillä tuli vastaan paljon erilaisia asukokonaisuuksia, niin itse tehtyjä kuin ostettuja. Varsinkin nuorten rehellinen into ja iloisuus tarttui väkisin, kun ohimennen kuuli useamman kerran tuntemattomien kehuvan toistensa teoksia ja vaatetuksia. Vastaan tuli niin Peakin pallopäitä, The Digital Circuksen koko jengi kuin myös olutlaatikoista kuosinsa lainanneet transformersit.

Kansainvälistä loistoa

Tähtivieraat olivat tänä vuonna Stranger Thingsistä tuttu Jamie Campbell Bower, Guardians of the Galaxy -elokuvien tähdet Pom Klementieff ja Sean Gunn sekä muun muassa Baldur’s Gate 3:sta ja Outlander-sarjasta tuttu Tim Downie. Lisäksi lavalle nousivat Doctor Who -sarjan Christopher Eccleston sekä One Piecessa vaikuttaneet Vincent Regan ja Tyrone Keogh.

Tähtivieraiden tilaisuudessa ei saanut ottaa kuvia vieraiden ollessa lavalla.

Tähtien Q&A-sessiot pidettiin suuressa salissa, jossa tunnelma oli kaikin puolin lämmin ja innokas. Saunanraikas ja avoimesti kysymyksiin vastannut Jamie Campbell Bower oli erittäin hyvällä tuulella, ja pisteet myös juuri sopivasti keskustelua ohjanneelle haastattelijalle. Kaikki jonottajat eivät ehtineet noin 40 minuuttia kestäneessä tilaisuudessa mikin äärellä, mikä kertoo onnistuneesta tähtivalinnasta.

Pienemmällä lavalla innokkaiden fanien kysymyksiin vastailleen Paqpan oma Q&A nosti myös hymyn huulille. On jotenkin hellyttävä kokemus seurata vierestä pienten ja vähän isompienkin lasten aito riemu ja jännitys tavatessa suosikkitubettajansa. Muita sisällöntuottajia tapahtumumassa olivat muun muassa ZoneVD sekä Leevi Ikävalko.

Tähtien takana

Lavojen lisäksi paikalla oli useita myyntikojuja ja -pisteitä. Perinteisen pelikauppojen lisäksi paikalla olivat Nintendon osasto sekä Bandai Namcon muutama pelipiste Tekkenin ja The Little Nightmares III:n hengessä. Vilinää tuntui niissäkin riittävän, joten luulisi että muutkin laitevalmistajat ja julkaisijat näkisivät markkinaraon Comic Conissa. Pelitapahtumia kun ei Suomessa enää hirveästi ole, Assemblya lukuun ottamatta.

Sarjakuvapuolella useat Marvelin ja DC Comicsin artistit sekä kotimaiset taiteilijat esittelivät taitojaan, ja heidän kanssa pääsi vapaasti keskustelemaan. Pitkän uran Marvelilla tehnyt kustannustoimittaja Mark Paniccia kertoi lavalla historiastaan ja tarjosi vinkkejä aloitteleville taiteilijoille sekä suomalaisille ammattilaisille, joiden tavoite on siirtyä kansainvälisille markkinoille.

Pari hieman yllättävää tahoa jäivät myös mieleen. Pääkaupunkiseudun kirjastoauto tarjosi erinomaisen lukunurkkauksen teeman mukaisesti sisustetussa ja varustellussa autossa. Ottaisin kyseisen valikoiman (kesäkaudeksi) mielelläni omallekin asuinalueelle pyörimään, sillä hyllyt notkuivat tarkasti valikoiduista, mielenkiintoisista sarjakuva-albumeista ja jännäreistä.

Kirjastoauto tarjosi kattavan valikoiman luettavaa. Lainausmahdollisuuskin oli tarjolla.

Toinen yllättävä piste oli Pelipoliisi, eli EU:n rahoituksen turvin toimiva hanke, jonka tavoite on tehdä ennakkoehkäisevää työtä verkossa. Viikottaisten striimien ja Discord-serverin kautta poliisi tarjoaa nuorille helpon tavan lähestyä ja oppia digitaalisen maailman pelisäännöistä ja vaaroista. Heidän läsnäolo tapahtumassa toivottavasti madaltaa myös (nuorten) kynnystä ottaa yhteyttä viranomaisiin kiusaamis- tai väärinkäyttötapauksissa.

Onnistunut visiitti

Kaiken kaikkiaan lauantaiaamupäivän visiitistä jäi erittäin hyvä mieli. Tilaa oli riittävästi, vaikka käytävät kuhisivatkin väestä. Aikataulut ja järjestelyt toimivat, lavat olivat rajattu onnistuneesti ja niiden sisältö tavoitti yleisön. Edellisvuosiin verrattuna Comic Conista jäi huomattavasti ammattimaisempi fiilis. Ja suurimmalla osalla vierailijoista näytti olevan hymy huulilla.