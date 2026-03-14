Vuoden toistaiseksi kovin konsoliyllättäjä on tässä

Minishoot’ Adventures. Harvassa ovat pelit, joista aavistuksen maailmanmenoon ja elämään muutoinkin kyllästynyt arvostelija haluaa tekstin kirjoitella ihan omaksi ilokseen – tiedättekös, ilman arvostelukoodia. Tällainen tilanne on itse asiassa tainnut sattua allekirjoittaneen kohta 15 vuotta lohkaisseen arvostelu-uran aikana aiemmin vain kerran, ihastuttavan Spiritfarerin ( arvostelu ) kohdalla. No, tähän harvalukuiseen joukkoon liittyy viiveellä Xbox Series X|S:lle ja muillekin konsoleille julkaistu, heti kättelyssä Game Passiin ilmestynyt indietuotos

PC:llä jo pari vuotta sitten julkaistu Minishoot’ Adventures on juuri sellainen peli, jollaisia Game Passiin mieluusti ottaisi enemmänkin. Pienen SoulGame-indiestudion kyhäämä, mukavan omaperäinen seikkailu, jota on lystikästä pelata ja jonka läpäisee jokusessa tunnissa. Alkuunsa olin aavistuksen ihmeissäni, miksi Minishootin ylipäätään latausjonoon lisäsin, sillä sen ”kansitaide” logoineen vaikuttaa todella halvalta ja vähän hölmöltäkin. Mieleen tulee Sega Master Systemiltä tuttu Fantasy Zone, joka ei jonkinmoisesta kulttistatuksestaan huolimatta ollut aikoinaan lainkaan hyvä peli.

Vanha genre, uusia ideoita

Olen tuplatattiräiskintöjen fani, mutta Minishoot ottaakin tähän jopa hieman kulahtaneeseen genreen täysin uuden lähestymistavan. Soppaan sekoitellaan juuri sopivassa suhteessa avoimen maailman seikkailua, hahmonkehitystä ja metroidvaniaa, niitä haastavampia luotihelvettikohtauksia unohtamatta. Kuolemia tulee alkuun kohtuullisen usein, ja paluu alkupisteeseen tuohduttaa pari kertaa, mutta niin vain hiljalleen ne isommatkin vihulaiset lakoavat piskuisen aluksen käsittelyssä varsin mellevään tyyliin. Ja toden totta, matkan varrella kohdataan monenlaisilla panoskuvioilla räiskiviä vastuksia, jotka vaihtelevat pikkuriikkisistä lähes koko ruudun kokoisiin megakinkkuihin, kerrassaan mukavaa!

Metroidvanian elementit puolestaan näkyvät siinä, että uusia kykyjä oppiessa aiemmin nähdystä hyppyristä saattaa pystyä loikkaamaan kokonaan uudelle alueelle tai luolan suuaukkoa peittävän kiviröykkiön saakin myöhemmin räiskittyä tuhannen päreiksi. Tällaisia piilotettuja nappeleita ja nippeleitä on valtava määrä, ja niiden etiskely on palkitsevaa. Armoa antaa myös hyvin toimiva kartta, joka kertoo sangen avuliaasti, mistä saattaisi vielä löytyä jotain pelaajaa kiinnostavaa keräiltävää.

Pientä mutta pippurista voimafantasiaa

Oma alus (vai onko se nyt sitten hahmo, en minä tiedä?) kehittyy matkan varrella vaivihkaa uusia tuttavuuksia kohdatessa ja maailmaan ripoteltua sälää keräillessä. Alkuun varsin kankeasti liikkuva ja ammuskeleva päähahmo kehittyy nopeasti sinne tänne vauhdilla säntäileväksi ja ympärilleen tuhoa kylväväksi tuhokoneeksi. Perustasolla itse räiskintä tuottaa vaikeuksia oikeastaan ainoastaan pomotaisteluissa, mutta tokihan mukaan on heitetty vielä ekstravaikeita haasteita ja tietty haastavampi vaikeustaso.

Maailmankartta ei ole liian iso, itseasiassa sen päästä päähän säntäilee parissa minuutissa. Mutta jokaiseen puskaan ja kiven alle on piilotettu pieniä ylläreitä, salaisia luolastoja ja kerättävää tavaraa, mikä tekee pelaamisesta niin ihanan koukuttavaa. Itse runttasin Minishootin 100-prosenttisesti läpi kolmessa päivässä, tunteja tähän kului ehkä viidestä seitsemään – ihan tarkkaa lukumäärää en tiedä, sillä tallennus tuhottiin (kyllä, tuhottiin) pelin aivan lopullisen läpäisyn jälkeen. Itse asiassa harvassa ovat nekin pelit, joissa päädyn lopulta tiirailemaan myös saavutusvalikoimaa huomatakseni kerääväni nekin – yhtä lukuun ottamatta – ennen pelin läpäisyä. Jäljellä on enää haastavampi vaikeustaso, ja enköhän senkin savotan aloittanut heti läpäisyn jälkeen. Tattiräiskintöihin tottumattomalle tarjolla on myös anteeksiantavampia tähtäysvaihtoehtoja, hyvä niin!

Minä niin pidän tästä

Minishoot’ Adventures on simppelin, mutta aivan joka suhteessa hurmaavan näköinen peli. Hassulla tavalla terävälinjainen taidesuunnittelu säväyttää erityisesti isojen pomohahmojen ja pikkuvihollisten mammuttiversioiden kohdalla, mutta myös omien ja vihujen luotien täyttäessä ruudun lähes kauttaaltaan. Tällaisissa hektisissä tilanteissakin muuten kontrollit pysyvät kasassa suorastaan esimerkillisesti – kuolemasta saa aina syyttää vain itseään.

Minishoot’ Adventures on ihastuttava pikku seikkailu, ja samalla koukuttavin nimike pitkään aikaan. Minkään pelin täydelliseen läpäisyyn ei tätä nykyä tahdo oikein riittää motia (viimeksi moinen ihme on tainnut tapahtua Ori and the Blind Forest / Will of the Wispsin yhteydessä), mutta niin vain pikkuräiskijää ei voinut jättää kesken ennen sataprosenttista suorittamista – ja nautin muuten aivan joka sekunnista!