Viime yön The Game Awards -tapahtumassa oli (etenkin kotimaisin silmin) yksi selkeä kohokohta, joka sai melkeinpä liikuttumaan

Petri Katajan blogi

Viime yönä päästiin katsomaan tämän vuoden The Game Awards -gaalaa, jossa palkittiin kuluneen vuoden parhaita pelejä sekä julkistettiin lukuisia uusia nimikkeitä, joita odottaa saapuvaksi tulevina vuosina.

Esitykseen kuului monen sortin julkimoiden vierailuja, peliesittelyjä sekä niitä varsinaisia palkintoja tietenkin. Kotimaisittain etenkin kolme pystiä nostivat hymyä huulille, sillä Remedy-pelitalon Alan Wake 2 voitti kolmessa eri kategoriassa.

Ykkössija napsahti kategorioissa Best Game Direction, Best Narrative sekä Best Art Direction. Ansaitusti totta kai, saihan seikkailu myös meidän arvostelussamme (klik) viisi tähteä viidestä.

Sam Laken (Sami Järvi) puheista lavalla huomasi, että voitot todella liikuttivat ja tuntuivat. Hän totesikin ensimmäisessä kiitospuheessaan, että Remedyllä haluttiin tehdä jotain uutta, ja se on aina riski. Hän kiitti yleisöään lopputuloksen ymmärtämisestä ja lämpimästä vastaanottamisesta. "I'll treasure this always", Lake totesikin loppuun. Hieno mies.

Omalla kohdallani koko ison viihdespektaakkelin paras osuus on helppo nimetä. Ja myös siihen herra Järvi/Lake liittyy vahvasti.

Yksi illan musiikkiesityksistä perustui nimittäin niin ikään Alan Wake 2:een. Sen esitti Old Gods of Asgard eli helsinkiläisen Poets of the Fall -yhtyeen alter ego, jonka tuotantoa on kuultu nimenomaan Alan Wakeissa. Uudessa pelissä vieläpä varsin isoon tyyliin.

Yhtye esitti Herald of Darkness -kappaleensa yhdessä Hollywood-näyttelijä David Harewoodin ja Alan Waken äänenä toimivan Matthew Porrettan kanssa. Lavalla nähtiin lisäksi nimihahmoa esittävä Ilkka Villi ja useampi tanssija.

Kappale, joka kertoo itse Waken tarinaa, on todella tarttuva ralli, jonka esittämistä kuunteli ja katseli enemmän kuin mielellään.

Mutta siitä hetkestä lähtien, kun lavalla nähtiin tanssimassa (kyllä, tanssimassa) myös itse luova johtaja Lake, olin yhtä hymyä. Koreografia on tuttu itse pelistä sekä myös siitä julkaistusta musiikkivideosta. Siitä enemmän tässä aiemmassa uutisessamme.

Katsokaa nyt Laken ilmettä, joka näkyy oheisella videolla noin 3:10 paikkeilla. Tuollaista iloa harvoin suomalaisen miehen kasvoilla näkee, voisi joku kyyninen vitsiniekka jopa sanoa. Melkein tässä joka tapauksessa liikuttuu itsekin. Tuskin kukaan Remedyllä olisi aikoinaan, vaikkapa Max Payne -seikkailua luodessa vuosituhannen vaihteessa, osannut odottaa, että joskus oltaisiin toteuttamassa tämän sortin koreografiaa miljoonien ihmisten katsoessa.

Hieno esitys, vielä hienommat esiintyjät lavalla.

Oli siellä The Game Awardseissa toki vaikka mitä muutakin. Tsekatkaa vaikka uutisemme aiheesta klikkaamalla tästä.

