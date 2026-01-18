Hei Simo, nämä olivat viime vuoden kiinnostavimmat peliarvostelut Clair Obscurista Hercule Poirotiin ja Digimonista Wuchangiin

Palataan vielä toviksi vuoteen 2025.

Meillä olisi näet mielenkiintoisia tilastoja! Tarkemmin sanottuna tarjolla olisi tietoa siitä, mitkä pelit kiinnostivat sivustollamme eniten menneen vuoden aikana.

Viittä tähteä ja vähän vähemmänkin

Suosituimpia nimikkeitä ei yhdistä tietty genre, tietty studio tai yksinoikeus tietyllä alustalla, vaan listalla on roolipelejä ja toimintaa, scifiä ja 70-luvun etsiväpuuhailua sekä paljon muuta. Myös arvosanat heiluivat suuntaan ja toiseen.

Ykköspaikan vie muun muassa The Game Awards -tapahtumassa vuoden peliksi nostettu Clair Obscur: Expedition 33, joka sai myös sivustollamme viisi tähteä viidestä. Vähiten kehuvan arvion listan tuotoksista sai Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles, jota ei voinut Simolle suositella samaan tapaan kuin menneinä vuosina.

Myös muita vuoden suosituimpia on tullut käytyä läpi. Suosituimmat artikkelimme pääsee näkemään tämän linkin kautta: Vuonna 2025 artikkeleissa kiinnostivat Battlefield, 007, PlayStation 5 Pro ja... toissavuoden haastattelu, näemmä. Kiinnostaneimpien blogitekstien listauksen voi lukea otsikon Unirytmi meni sekaisin, Alan Wake 2 nyrjäytti aivot ja GTA-klooni ihastutti – viime vuoden suosituimmat blogikirjoitukset järjestyksessä alta.

Suosituimmat arviot ovat tässä

1. Clair Obscur: Expedition 33 - Eläköön Ranska! Taianomainen ja häikäisevä mestariteos asettaa roolipeleille uuden standardin

2. Kingdom Come: Deliverance II - Yksi vuoden suurimmista roolipeleistä raivostuttaa ja ihastuttaa samoissa määrin

3. Agatha Christie - Death on the Nile: Paras Hercule Poirot -peli, mitä olen ikinä pelannut

Hercule Poirot diskon sykkeessä, mitäs ihmettä?

4. Echoes of the End - Mahtipontinen seikkailupeli, jota arvostaa enemmän kuin rakastaa

5. Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles - Hei Simo, ei tämä Tähtien sota ollutkaan niin hyvä kuin miltä se vuosia sitten vaikutti

Tyylikäs kuva, mutta peli ei tainnut aivan samalle tasolle yltää.

6. Days Gone Remastered - Deacon päristelee kolmannelle kierrokselleen yhä ohuemmilla bensahöyryillä

7. Old Skies - Vanhan koulukunnan seikkailupeli ihastuttaa nokkelilla pulmilla

8. Digimon Story Time Stranger - Pokémon on saanut viimein pätevän haastajan – vain Agapio Racing Team puuttuu

Digimonien matkassa lähdettiin Tokioon.

9. Wuchang: Fallen Feathers - Kiinalainen Dark Souls -klooni jää kananlennoksi

10. Mafia: The Old Country - Kummisetä-trilogian pituus on muuten juuri sopiva mitta myös mafiapelille

Puukkohippasilla Mafian merkeissä.

