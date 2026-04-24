Assassin’s Creed Black Flag Resynced julkistettiin – merirosvoklassikko palaa heinäkuussa 2026

Assassin’s Creed Black Flag Resynced tuo suositun merirosvoseikkailun uudelleenrakennettuna nykylaitteille.

Ubisoft on paljastanut odotetun uusintaversion Assassin's Creed IV Black Flag -klassikopelistä. Assassin’s Creed Black Flag Resynced on kehitetty alusta asti uudelleen Ubisoft Singaporen johdolla käyttäen Anvil-pelimoottoria, mikä mahdollistaa modernit grafiikat ja aiempaa sulavamman pelattavuuden.

Uusintaversio säilyttää alkuperäisen merirosvoteeman, mutta päivittää taistelua, hiiviskelyä ja parkour-mekaniikkoja sekä laajentaa meritaistelua ja muuta pelisisältöä. Pelaajat astuvat jälleen Edward Kenwayn saappaisiin Karibian myrskyisillä merillä, kohdaten historiallisia merirosvoja kuten Mustaparran ja Anne Bonnyn osana assassiinien ja temppeliritarien välistä konfliktia.

Julkaisun yhteydessä vahvistettiin myös Grammy-palkitun Woodkidin tekevän uutta musiikkia peliin.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced julkaistaan heinäkuun 9. päivänä PlayStation 5:lle, Xbox Series X/S:lle ja PC:lle. Peli on saatavilla Ubisoft Storessa, Steamissa ja Epic Games Storessa sekä osana Ubisoft+ -palvelua.

