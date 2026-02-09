Baldur's Gate saa jatkoa Craig Mazinin luotsaamana televisiosarjana

Baldur's Gate muovautuu televisiosarjaksi suoratoistopalvelu HBO:n toimesta.

Kunnianhimoista projektia ei lähdetä tekemään aivan vasemmalla kädellä, sillä mukaan on pestattu Tshernobylillä ja The Last of Usilla kannuksensa hankkinut Craig Mazin – visionäärin harteilla ovat ainakin käsikirjoittajan, apulaistuottajan ja showrunnerin roolit. Mazin tunnutstautuu Baldur's Gate 3:n faniksi, sillä pelikelloon onkin kertynyt tunteja jo tuhatkunta.

Tarinallisesti Baldur's Gate -nimellä kulkeva sarja loksahtaisi Larianin Baldur's Gate 3:n jälkimaininkeihin ja mukana on kuuleman mukaan niin pelistä tuttuja kuin tuntemattomiakin hahmoja – Chris Prattin on huhuiltu käyvän neuvotteluja Astarionin roolista. Larianin käsikirjoittajat tai kehittäjät eivät ole tällä haavaa millään tavoin projektissa mukana eikä julkaisuaikataulu ole selvillä.

Belgialaisstudio Larian työstää paraikaa täyttä häkää uutta osaa Divinity-sarjaansa – yllätysjulkistushan tapahtui varsin näyttävästi joulukuun The Game Awards -tapahtumassa.

Lisää aiheesta: