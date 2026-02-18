Battlefield 6:n uusi kausi käynnistyi viivästyksen jälkeen – kolme sisältövaihetta luvassa kevään aikana

Kuukaudella siirtynyt Battlefield 6:n toinen kausi on nyt täällä. EA lupaa kolmivaiheisen sisältöpaketin keväälle.
Battlefield 6 -räiskinnän uusi kausi on vihdoin käynnistynyt. Ensimmäisen kauden oli alun perin määrä päättyä 20. tammikuuta, mutta sitä jatkettiin neljällä viikolla 17. helmikuuta saakka. Kehitystiimin mukaan uusi sisältö ei vielä tuolloin täyttänyt haluttua laatutasoa.
Nyt startannut 2. kausi rakentuu kolmesta kuukausittaisesta vaiheesta. Ensimmäinen osio, Extreme Measures, julkaistiin eilen. Toinen vaihe, Nightfall, käynnistyy 17. maaliskuuta. Kolmas ja viimeinen osa, Hunter / Prey, saapuu 14. huhtikuuta.
Toinen Battlefield 6 -kausi tuo siis mukanaan uutta pelisisältöä koko kevään ajan. Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät Electronic Artsin julkaisemasta virallisesta aikataulusta.
