Miten Battlefield löytää itsensä jälleen, DICE-tuottaja Nika Bender?

Nika Bender toimii tuottajana DICE Studiolla Ruotsissa. Hän on yksi massiivisen Battlefield 6 -projektin lukuisista vastuuhenkilöistä, joiden täytyy koordinoida lukuisia osastoja eri mantereilla päivästä toiseen. KonsoliFIN oli paikalla odotetun räiskinnän moninpelin julkistuksessa, ja pääsimme kysymään Benderiltä, miltä sarjan paluu juurilleen näyttää.

2042 jää historiaan

Battlefield 6 haluaa pyyhkiä pöydän puhtaaksi. Edellisestä osasta, paljolti rienatusta 2042-pelistä, ei puhuta kuin ohimennen ja silloinkin vain viittaamalla "edelliseen osaan". Uusin Battlefield on numeroitu, mikä viittaa jatkumoon Battlefield V:n kanssa. Vaikka sarjan viides osa ei tavoittanut yhtä suurta menestystä kuin ensimmäisen maailmansodan aikainen Battlefield 1, sitä kuitenkin pidetään viimeisenä kertana, kun Battlefield oli oma itsensä.

Kun PC Gamer haastatteli parissa työskennellyttä Joakim Bodinia vuonna 2023, hän kylmästi totesi ettei pelillä ollut mahdollisuuksiakaan olla hyvä julkaisun yhteydessä. Se oli nähnyt liian monta eri versiota itsestään vuosien varrella, eivätkä muutokset enää palvelleet kokonaisuutta.

Battlefield 6 lähestyy sarjaa täysin uudesta näkökulmasta. Valtaosa pelin tuotantotiimistä ei ole työskennellyt sarjan parissa aiemmin. Vain muutamat veteraanit, kuten Nika Bender, ovat palanneet luotsaamaan uusinta osaa kohti maalia.

"Ei ole mitenkään salaisuus, että otamme inspiraatiota Battlefield 3- ja 4 -peleistä", Bender myöntää heti tavatessamme.

Kun ryömit, sprinttaat tai raahaat kumppaneitasi taistelukentän halki, sen pitää muistuttaa sinua siitä, miltä tämä sarja tuntui aiemmin

Benderillä on takanaan jo pitkä päivä haastatteluja, demoja ja vaikuttajien opastamista uusvanhojen mekaaniikkojen läpi. Illan esitykset ovat vasta alkamassa, ja meillä on kymmenen minuuttia aikaa pohtia, mikä tekee uudesta Battlefieldistä juuri sellaisen, että fanien kannattaisi uhrata sille aikaa.

Bender miettii hetken. "Tavoitteenamme oli tuoda kokonaisvaltainen ja immersiivinen taistelukenttä pelaajien käsiin. Meille oli tärkeää nojata pelituntumaan, joka on tuntuu luonnolliselta. Eli kun ryömit, sprinttaat tai raahaat kumppaneitasi taistelukentän halki, sen pitää muistuttaa sinua siitä, miltä tämä sarja tuntui aiemmin."

Keskitytään siihen, mikä toimi jo aikanaan

Taustalla pyörii koko seinän täyttävä esitys Battlefieldin moninpelin filmaattisesta tuhosta ja raivosta. Elokuvamainen sodankäynti on aina ollut sarjan keskiössä, ja Bender sanoo sen eetoksen jatkuvan vahvana nytkin.

"Taktinen tuhoaminen muuttaa jokaisen pelisession, joten halusimme tuoda sen takaisin entistä ehompana. Sen paluu on minusta isoin asia, mikä tekee Battlefield 6:sta niin erityisen."

Portal Next on editori, jolla jokainen voi tehdä omia karttojansa. Ideana on, että jos olet aina halunnut luoda omat Battlefield-kokemuksesi, niin nyt se on mahdollista

Sarjan fanikunta on kuitenkin laaja ja vanhimmat fanit ovat pyörineet mukana jo toistakymmentä vuotta. Miten Battlefield 6 muovautuu heidän ja uuden sukupolven fanien usein ristiriitaisiin odotuksiin?

"Tänään voimme puhua vain moninpelistä, mutta meillä on paketissa myös yksinpelikampanja ja tietenkin Portal Next -osio, joka on editori, jolla jokainen voi tehdä omia karttojansa. Ideana on, että jos olet aina halunnut luoda omat Battlefield-kokemuksesi, niin nyt se on mahdollista", Bender summaa.

Portal nähtiin jo Battlefield 2042:ssa, jossa sen vastaanotto oli ristiriitainen. Pelaajat kiittelivät mahdollisuutta palata takaisin sarjan vanhempien osien karttoihin, mutta kokonaisuus tuntui silti jäävän puolitiehen. Idea oli erinomainen, toteutus taas sitten ihan toinen.

Tekijät kuitenkin vakuuttavat, että tällä kertaa Portalia ei jätetä oman onnensa nojaan. Uudet työkalut muistuttavat enemmän Halo-pelien Forge-rakennustyökalusta, jolla pelaajat ovat vuosia suunnitelleet omia karttojaan. Kysymyksiä on kuitenkin jo herännyt siitä, kuka omistaa oikeudet Portalissa toteutettuihin luomuksiin. Tähän ei vielä ole saatu vastausta.

Odotuksena pelaajien luottamus

Bender kuitenkin huomaa huolenaiheeni. Lisät ovat aina tervetulleita, mutta Battlefield elää sen moninpelin näkyvimmistä pelimekaniikoista. Jos ne eivät toimi, niin ei myöskään mikään muu.

"Tietenkin on tärkeä huomauttaa, että toimme takaisin pelaajien hartaasti toivomat hahmoluokat. Assault, engineer, recon ja support ovat kaikki palautettu peliin", Bender jatkaa.

"Halusimme kuitenkin antaa pelaajille mahdollisuuden valita tavan, millä pelata näitä hahmoluokkia. Eli vaikka heillä on tietyt laitteet, joita vain yksi hahmoluokka voi käyttää, heillä on myös omat yksilölliset aseet, joista he saavat passiivisia bonuksia muiden hahmoluokkien ylitse. Se on meille paras sekoitus uutta ja vanhaa."

Niin pelaajilla kuin aseilla on tuttu klassinen progressio, mitä sarjalla on aina ollut tarjota, mutta olemme laajentaneet sitä vielä pidemmälle.

Entä mitä DICE ja Battlefield Studios ovat miettineet jatkumon suhteen? Miten pitää pelaajat kiinnostuneina samasta tuotteesta monen vuoden ajan?

"Battlefield 6:ssa on syvä progessiosysteemi sekä laaja valikoima erilaisia tapoja muokata aseita itsellesi sopivaksi", Bender summaa. "Emme kuitenkaan tänään voi paljastaa kaikkea, sillä haluamme pelaajien löytävän niiden hienoudet itse, ensin beetassa ja sitten julkaisun yhteydessä. Kuitenkin voin kertoa, että niin pelaajilla kuin aseilla on tuttu klassinen progressio, mitä sarjalla on aina ollut tarjota, mutta olemme laajentaneet sitä vielä pidemmälle."

Taustalla kuuluu palosireenin ulvontaa. Pelisessiot alkavat pian ja aikamme on lopussa. Kysyn vielä Benderiltä, mitä hän itse toivoo tapahtuvan, kun pääsemme kiinni peliin seuraavan puolen tunnin sisällä.

Hän huokaa syvään.

"Toivon, ettei kukaan pelaajista halua päästää irti ohjaimesta tai näppäimistöstään, kun aika on täysi. Se on kaikki, mitä toivon tapahtuvan."

Battlefield 6 julkaistaan 6.10.2025.