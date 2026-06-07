Crazy Taxi: World Tour paljastui Xbox Games Showcasessa

Juuri päättynyt Xbox Games Showcase antoi ensimmäisen kunnon silmäyksen tulevaan Crazy Taxi -peliin.

Segan kolikkopelinä käynnistynyttä ja sittemmin Dreamcastille ja muillekin konsoleille käännettyä kulttisarjaa ei ole nähty kotikonsoleilla pitkään toviin, mutta tilanteeseen on nyt tulossa muutos.

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Crazy Taxi: World Tour on osa Segan kunnianhimoista tavoitetta henkiinherätellä vanhoja pelisarjojaan. Toden totta, meininki näyttäisi varsin uskolliselta alkuperäisklassikoille aina Offspringin All I Want -kappaleesta lähtien. Asiakkaiden lisäksi kuskataan ilmaiseksi ainakin pizzoja ja... kalastetaan?

Segan Sapporo-studion kehittämä Crazy Taxi: World Tour julkaistaan ensi vuonna PC:lle, Xbox Series X|S:lle, Switch 2:lle ja PlayStation 5:lle.