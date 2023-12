: SEEEEGAAAA! Japanilaisyhtiö teki viimeöisessä videopeligaalassa peräti viisi retropaljastusta puoleentoista minuuttiin

Sega on tuomassa useampaa klassikkopelisarjaansa takaisin!

Japanilaisyhtiön aiemmat vihjailut osoittautuivat viimein oikeaksi eilisissä The Game Awardseissa. Tuloillaan on ainakin uusi Streets of Rage, Golden Axe, Jet Set Radio, Crazy Taxi, harvinaisen upean piirrostyylin omaava Shinobi ja "monia muita". Kaikista julkistetuista teoksista nähtiin myös tapahtumarikasta pelikuvaa.

Vaikka monen naavaparran viisari taatusti värähti julkistuksen myötä, ei Sega kuitenkaan paljastanut vielä yhdenkään projektin julkaisupäivää tai -alustaa. Lisäksi traileri muistuttelee joka käänteessä, että videossa nähty materiaali on kehityskaaren aikaisesta päästä.

Päräyttävän julkistustrailerin voi katsastaa alta.

