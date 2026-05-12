Segan pitkään rummuttama "superpeli" on nyt virallisesti peruttu – klassikkosarjojen henkiinherättelyjä edelleen työn alla

Sega kertoi hieman surullisia uutisia pitkään rummuttamansa "superpelin" tiimoilta.
Viitisen vuotta sitten paljastettu superpeliprojekti ehti kohota kaikessa kunnianhimoisuudessaan viime vuosien aikana suorastaan myyttiseksi tapaukseksi. Tarkoituksena oli yhdistää japanilaisjätin kaikki mahdollinen osaaminen yhden eeppisen ja pitkäikäiseksi uumoillun mammuttiprojektin taakse. Niin vain tuoreimmassa osavuosikatsauksessa tämän projektin kerrotaan kuitenkin vähin äänin peruuntuneen – sen kummempia syitäkään ei lähdetty oikein erittelemään.
The Game Awardsissa vuonna 2023 paljastetut suunnitelmat Segan vanhojen pelisarjojen henkiinherättelystä ovat kuitenkin edelleen voimassa. Työn alla on eri asteisia uusioversioita niin Crazy Taxista, Jet Set Radiosta kuin Golden Axestakin. Uuden Shinobinhan Sega ehtikin jo julkaista, ja siitähän meidän samettiääninen Niko ainakin tykkäsi kovasti – viiden tähden SHINOBI: Art of Vengeance -arvostelu luettavissa täältä.
Muiden henkiinherättelyiden julkaisuaikataulu on toistaiseksi hämärän peitossa.