Fable julkaistaan syksyllä PC:lle, Xboxille ja PlayStationille – varsin mittava esittelyvideo nyt katsottavissa
Lähettänyt To 22.01.2026 - 22:49 käyttäjä Jaakko Herranen

Xbox esitteli pitkään odoteltua Fable-henkiinherättelyä Developer_Direct-lähetyksessään.

Fablen parissa hääräilee jo kuopatun Lionhead Studiosin sijasta Forza Horizon -peleistä tuttu Playground Games – brittistudio onneksi myöskin!

Fablen tarina käynnistyy perinteisesti sankarin lapsuusvuosilta edeten moraalisten valintojen siivittämänä kohti aikuisuutta. Näillä päätöksillä kerrotaan olevan suuri vaikutus tarinaan ja Albioniin ylipäätään, joten tämä moraali- ja mainejärjestelmä heijastuu myös kohtaamisiin NPC-hahmojen kanssa.

Lisää aiheesta:

Pelaaja voi mennä naimisiin, perustaa perheen sekä ostaa rakennuksia ja yrityksiä. Hassunhauska brittihuumorikin tuntuu olevan edelleen kokemuksen keskiössä, kuinkas muutenkaan. Koko Developer_Directin voi katsella uutisen lopusta, Fablelle pyhitetty osuus on jemmattu videon loppupuolelle.

Fable julkaistaan kuluvan vuoden syksyllä PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle – koska kyseessä on Xboxin oma peli, saadaan se heti kättelyssä myös Game Passiin.

Pelit: 
Fable (2026)
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Playground Games
Julkaisijat: 
Xbox Game Studios
Lähde: 
YouTube / Xbox

