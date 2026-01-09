Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Fallout: New Vegas -kehittäjän Avowed-rooliseikkailu julkaistaan PS5:lle uuden sisällön kera
Lähettänyt Pe 09.01.2026 - 18:55 käyttäjä Jaakko Herranen

Obsidian Entertainmentin kehuja kerännyt roolipeli Avowed julkaistaan näin vuoden viiveellä myös PlayStation 5:lle.

Avowedin PlayStation 5 -versio saa kylkeensä kaiken sittemmin julkaistun sisällön ja samassa hötäkässä myös helmikuun 17. päivä ilmestyvän Anniversary Update -materiaalin. Päivityksen suurin uudistus lienee New Game+ -ominaisuus, minkä myötä pelaajat voivat aloittaa savotan alusta jo haalittujen kykyjen ja välineistön kera. Tämän lisäksi mukana on uusia rotuja, hahmokustomisaatiovalintoja sekä valokuvamoodi.

Lisää aiheesta:

Kalifornialaisstudio Obsidian on osoittautunut Xbox Game Studiosille varsin tuottoisaksi studioksi. Pelkästään viime vuonna pelitalo julkaisi Avowedin lisäksi The Outer Worlds 2:n sekä Grounded 2:n varhaisversion – kumpainenkin varsin pidettyjä nimikkeitä. Parhaitenhan studio tunnetaan todennäköisesti edelleenkin vuoden 2010 Fallout: New Vegasista.

Avowed julkaistaan PlayStation 5:lle 17. helmikuuta, aiemminhan se on ollut saatavilla PC:lle ja Xbox Series X|S:lle.

Pelit: 
Avowed
Fallout: New Vegas
Grounded 2
The Outer Worlds 2
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Obsidian Entertainment
Julkaisijat: 
Xbox Game Studios
Lähde: 
True Achievements
VGC

