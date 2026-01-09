Fallout: New Vegas -kehittäjän Avowed-rooliseikkailu julkaistaan PS5:lle uuden sisällön kera

Obsidian Entertainmentin kehuja kerännyt roolipeli Avowed julkaistaan näin vuoden viiveellä myös PlayStation 5:lle.
Avowedin PlayStation 5 -versio saa kylkeensä kaiken sittemmin julkaistun sisällön ja samassa hötäkässä myös helmikuun 17. päivä ilmestyvän Anniversary Update -materiaalin. Päivityksen suurin uudistus lienee New Game+ -ominaisuus, minkä myötä pelaajat voivat aloittaa savotan alusta jo haalittujen kykyjen ja välineistön kera. Tämän lisäksi mukana on uusia rotuja, hahmokustomisaatiovalintoja sekä valokuvamoodi.
Kalifornialaisstudio Obsidian on osoittautunut Xbox Game Studiosille varsin tuottoisaksi studioksi. Pelkästään viime vuonna pelitalo julkaisi Avowedin lisäksi The Outer Worlds 2:n sekä Grounded 2:n varhaisversion – kumpainenkin varsin pidettyjä nimikkeitä. Parhaitenhan studio tunnetaan todennäköisesti edelleenkin vuoden 2010 Fallout: New Vegasista.
Avowed julkaistaan PlayStation 5:lle 17. helmikuuta, aiemminhan se on ollut saatavilla PC:lle ja Xbox Series X|S:lle.