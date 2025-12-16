Final Fantasy VII Remake Intergrade -toimintaroolipeliä voi kokeilla nyt ilmaiseksi

Square Enix on julkaissut ilmaisen Final Fantasy VII Remake Intergrade -demon pelin tuleville Switch 2- ja Xbox Series X/S -versioille kuukautta ennen julkaisua.
Final Fantasy VII Remake Intergrade -toimintaroolipelin ilmainen pelattava demo on nyt saatavilla Nintendo Switch 2 -konsolin eShopissa sekä Xbox Store -kauppapaikassa. Demo antaa mahdollisuuden kokeilla peliä ennakkoon ennen varsinaista julkaisua, joka tapahtuu tammikuun loppupuolella.
Lisää aiheesta:
- Final Fantasy VII Remake Integraden julkaisupäivä vahvistui uusille alustoille – koko trilogia nähdään sekin kaikilla masiinoilla
- Massiivinen, koskettava, turhauttava mestariteos – arvostelussa Final Fantasy VII Rebirth (PS4)
- Päivitetty matka dieselpunkin maailmaan on sarjan huippuhetkiä – arvostelussa Final Fantasy VII Remake Integrade (PS5)
- Pitkän matkan vieläkin pitkitetympi prologi – arvostelussa Final Fantasy VII Remake (PS4)
Demossa päästään käymään läpi pelin ikoninen avausjakso, jossa palkkasoturi Cloud Strife liittyy Avalanche-vastarintaryhmään sabotoidakseen Midgarin kaupunkia pyörittävää Mako-reaktoria. Demokokemus tarjoaa näppärän ensikosketuksen pelin taisteluihin, tarinaan ja tunnelmaan.
Demosta luotu tallennus voidaan siirtää suoraan kokoversioon, mikäli pelaaja päättää sen ostaa. Lisäksi demon pelanneet saavat täysversiossa käyttöönsä Revival Earrings -korvakorut sekä Survival Set -varustepaketin, jotka molemmat ovat erikoisesineitä.
Final Fantasy VII Remake Intergrade julkaistaan Nintendo Switch 2:lle ja Xbox Series X/S:lle 22. tammikuuta 2026.