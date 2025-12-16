Final Fantasy VII Remake Intergrade -toimintaroolipeliä voi kokeilla nyt ilmaiseksi
Lähettänyt Ti 16.12.2025 - 13:26 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Square Enix on julkaissut ilmaisen Final Fantasy VII Remake Intergrade -demon pelin tuleville Switch 2- ja Xbox Series X/S -versioille kuukautta ennen julkaisua.

Final Fantasy VII Remake Intergrade -toimintaroolipelin ilmainen pelattava demo on nyt saatavilla Nintendo Switch 2 -konsolin eShopissa sekä Xbox Store -kauppapaikassa. Demo antaa mahdollisuuden kokeilla peliä ennakkoon ennen varsinaista julkaisua, joka tapahtuu tammikuun loppupuolella.

Demossa päästään käymään läpi pelin ikoninen avausjakso, jossa palkkasoturi Cloud Strife liittyy Avalanche-vastarintaryhmään sabotoidakseen Midgarin kaupunkia pyörittävää Mako-reaktoria. Demokokemus tarjoaa näppärän ensikosketuksen pelin taisteluihin, tarinaan ja tunnelmaan.

Demosta luotu tallennus voidaan siirtää suoraan kokoversioon, mikäli pelaaja päättää sen ostaa. Lisäksi demon pelanneet saavat täysversiossa käyttöönsä Revival Earrings -korvakorut sekä Survival Set -varustepaketin, jotka molemmat ovat erikoisesineitä.

Final Fantasy VII Remake Intergrade julkaistaan Nintendo Switch 2:lle ja Xbox Series X/S:lle 22. tammikuuta 2026.

Pelit: 
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Alustat: 
Xbox Series S/X
Nintendo Switch 2
Lähde: 
Games Press

