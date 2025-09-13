Final Fantasy VII Remake Integraden julkaisupäivä vahvistui uusille alustoille – koko trilogia nähdään sekin kaikilla masiinoilla

Square Enix on vahvistanut Final Fantasy VII Remake Integraden julkaisupäivän PC:lle Xbox-kauppaan, Switch 2:lle sekä Xbox Series X|S:lle.
Final Fantasy VII Remake julkaistiin alkujaan ainoastaan PS4:lle ja sittemmin Integrade-versiona myös PS5:lle. Square Enixin uuden julkaisupolitiikan myötä peli nähdään myös muilla alustoilla ja nythän tuo päivä vahvistui: 22. tammikuuta 2026.
Tämän lisäksi japanilaiskehittäjä kertoi, että myös eeppistä saagaa jatkava Rebirth ja vielä tuloillaan oleva trilogian päätösosa nähdään nekin kaikilla aiemmin mainituilla alustoilla – siitä kuullaan lisätietoja myöhemmin.
Alla vielä julkaisupäivää hehkutteleva traileri: