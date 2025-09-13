Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Final Fantasy VII Remake Integraden julkaisupäivä vahvistui uusille alustoille – koko trilogia nähdään sekin kaikilla masiinoilla
Lähettänyt La 13.09.2025 - 14:08 käyttäjä Jaakko Herranen

Square Enix on vahvistanut Final Fantasy VII Remake Integraden julkaisupäivän PC:lle Xbox-kauppaan, Switch 2:lle sekä Xbox Series X|S:lle.

Final Fantasy VII Remake julkaistiin alkujaan ainoastaan PS4:lle ja sittemmin Integrade-versiona myös PS5:lle. Square Enixin uuden julkaisupolitiikan myötä peli nähdään myös muilla alustoilla ja nythän tuo päivä vahvistui: 22. tammikuuta 2026.

Tämän lisäksi japanilaiskehittäjä kertoi, että myös eeppistä saagaa jatkava Rebirth ja vielä tuloillaan oleva trilogian päätösosa nähdään nekin kaikilla aiemmin mainituilla alustoilla – siitä kuullaan lisätietoja myöhemmin.

Alla vielä julkaisupäivää hehkutteleva traileri:

Pelit: 
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Rebirth
Alustat: 
Xbox Series S/X
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Studiot: 
Square Enix
Julkaisijat: 
Square Enix
Lähde: 
X @finalfantasyvii

