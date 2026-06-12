Forza Horizon 6 -pelaajia varoitetaan tallennusongelmasta – Xbox tutkii kadonnutta peliedistymistä

Osa Forza Horizon 6 -pelaajista on menettänyt tallennustietonsa. Xbox tutkii ongelmaa ja jakoi ohjeet riskin minimoimiseksi.
Xbox on vahvistanut ratkovansa ongelmaa, jonka seurauksena joidenkin Forza Horizon 6 -pelaajien tallennukset voivat kadota tai nollautua. Kehitystiimi kertoo selvittävänsä tapausta parhaillaan ja työstävänsä korjauksia kaikille alustoille.
Tallennuksensa menettäneitä pelaajia kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä Forza Support -tukeen eikä aloittamaan uutta pelisessiota tai luomaan uutta tallennusta ennen asian tutkimista. Tämä voi parantaa mahdollisuuksia palauttaa menetetty edistyminen.
PC-versioon on jo alettu julkaista korjauksia Gaming Services -päivitysten kautta. Xbox Series S/X -konsoleilla ongelmaan puututaan puolestaan järjestelmäpäivityksellä, jonka jakelu alkaa pian.
Siihen asti pelaajia suositellaan pitämään järjestelmä ja Gaming Services ajan tasalla, poistamaan Quick Resume käytöstä Forza Horizon 6:lle, varmistamaan pilvitallennusten synkronoituminen ennen laitteen sammuttamista sekä välttämään pelin sulkemista tallennuksen aikana.
Xboxin mukaan lisäpäivityksiä tilanteesta julkaistaan sitä mukaa, kun tutkinta etenee.
Lisää aiheesta: