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Forza Horizon 6, peliuutinen, tallennus, ajopeli

Forza Horizon 6 -pelaajia varoitetaan tallennusongelmasta – Xbox tutkii kadonnutta peliedistymistä
Lähettänyt Pe 12.06.2026 - 15:05 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Osa Forza Horizon 6 -pelaajista on menettänyt tallennustietonsa. Xbox tutkii ongelmaa ja jakoi ohjeet riskin minimoimiseksi.

Xbox on vahvistanut ratkovansa ongelmaa, jonka seurauksena joidenkin Forza Horizon 6 -pelaajien tallennukset voivat kadota tai nollautua. Kehitystiimi kertoo selvittävänsä tapausta parhaillaan ja työstävänsä korjauksia kaikille alustoille.

Tallennuksensa menettäneitä pelaajia kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä Forza Support -tukeen eikä aloittamaan uutta pelisessiota tai luomaan uutta tallennusta ennen asian tutkimista. Tämä voi parantaa mahdollisuuksia palauttaa menetetty edistyminen.

PC-versioon on jo alettu julkaista korjauksia Gaming Services -päivitysten kautta. Xbox Series S/X -konsoleilla ongelmaan puututaan puolestaan järjestelmäpäivityksellä, jonka jakelu alkaa pian.

Siihen asti pelaajia suositellaan pitämään järjestelmä ja Gaming Services ajan tasalla, poistamaan Quick Resume käytöstä Forza Horizon 6:lle, varmistamaan pilvitallennusten synkronoituminen ennen laitteen sammuttamista sekä välttämään pelin sulkemista tallennuksen aikana.

Xboxin mukaan lisäpäivityksiä tilanteesta julkaistaan sitä mukaa, kun tutkinta etenee.

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Pelit: 
Forza Horizon 6
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Playground Games
Julkaisijat: 
Xbox Game Studios
Lähde: 
Forza Support

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