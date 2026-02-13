Helmikuun PS Plus Extra- ja Premium-lisäykset varmistuivat virallisesti

Sony on paljastanut helmikuun PS Plus -lisäykset.
PlayStation Plus -jäsenet Extra- ja Premium-tasoilla saavat tuttuun tapaan runsaasti pelattavaa vielä helmikuun aikana. Kuten aiemmin huhuiltiinkin, mukana on Marvel's Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown sekä Neva. Parikin Monster Hunter -peliä saattaa myös kiinnostaa monsterinmetsästystä fanittavia. Kaikki listattuna alustoineen ja arvostelulinkkeineen uutisen lopussa.
Pelit voi lisätä latausjonoon 17. helmikuuta alkaen.
Game Catalog: Extra- ja Premium-jäsenille:
- Marvel's Spider-Man 2 | PS5
- Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5
- Neva | PS5, PS4
- Season: A Letter to the Future | PS5, PS4
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4
- Monster Hunter Stories | PS4
- Venba | PS5
- Echoes of the End: Enhanced Edition | PS5
- Rugby 25 | PS5, PS4
Ainoastaan Premium-jäsenille:
- Disney Pixar WALL-E | PS5, PS4