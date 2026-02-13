Helmikuun PS Plus Extra- ja Premium-lisäykset varmistuivat virallisesti

Sony on paljastanut helmikuun PS Plus -lisäykset.

PlayStation Plus -jäsenet Extra- ja Premium-tasoilla saavat tuttuun tapaan runsaasti pelattavaa vielä helmikuun aikana. Kuten aiemmin huhuiltiinkin, mukana on Marvel's Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown sekä Neva. Parikin Monster Hunter -peliä saattaa myös kiinnostaa monsterinmetsästystä fanittavia. Kaikki listattuna alustoineen ja arvostelulinkkeineen uutisen lopussa.

Pelit voi lisätä latausjonoon 17. helmikuuta alkaen.

Game Catalog: Extra- ja Premium-jäsenille:

Ainoastaan Premium-jäsenille: