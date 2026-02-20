Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Hurmaava indieseikkailu Muumipeikko: Talven taika sai julkaisupäivänsä huhtikuulle
Lähettänyt Pe 20.02.2026 - 15:04 käyttäjä Jaakko Herranen

Seuraava Muumi-peli on saanut julkaisuajankohtansa 27. päivälle huhtikuuta.

Hyper Games jatkaa aiemman Nuuskamuikkunen: Muumilaakson melodia -pelin (Snufkin: Melody of Moominvalley) viitoittamalla tiellä – luvassa nimittäin on Tove Jansson luomaan maailmaan sijoittuva lämminhenkinen seikkailu. Muumipeikko: Talven taika (Moomintroll: Winter's Warmth) seurailee vanhaa kunnon Muumipeikkoa tämän herätessä kesken lokoisten talviunien. Tarina pohjautuu Taikatalvi-teokseen.

Muumipeikko: Talven taika -seikkailusta on Steamissa tarjolla tunnin kestävä demo. Lopullisen pelin kestoksi on kerrottu noin seitsemän tuntia, joten kokeiluversiosta saa varmasti varsin hyvän kuvan lopullisesta kokemuksesta.

Muumipeikko: Talven taika julkaistaan ainakin alkuun PC:lle sekä kumpaisellekin Switch-konsolille.

