Hurmaava indieseikkailu Muumipeikko: Talven taika sai julkaisupäivänsä huhtikuulle

Seuraava Muumi-peli on saanut julkaisuajankohtansa 27. päivälle huhtikuuta.
Hyper Games jatkaa aiemman Nuuskamuikkunen: Muumilaakson melodia -pelin (Snufkin: Melody of Moominvalley) viitoittamalla tiellä – luvassa nimittäin on Tove Jansson luomaan maailmaan sijoittuva lämminhenkinen seikkailu. Muumipeikko: Talven taika (Moomintroll: Winter's Warmth) seurailee vanhaa kunnon Muumipeikkoa tämän herätessä kesken lokoisten talviunien. Tarina pohjautuu Taikatalvi-teokseen.
Lisää aiheesta:
- Joululahjavinkkejä mattimyöhäiselle – nämä videopelit viihdyttävät lapsia
- Tunnelmallinen Muumi-peli koko perheelle hurmaa lähdeteosta kunnioittavalla taidetyylillä
- Muumipeikko saa ikioman seikkailun Snufkin-pelin tekijöiltä – Surku-koirankin tähdittämää demoa voi kokeilla jo nyt
Muumipeikko: Talven taika -seikkailusta on Steamissa tarjolla tunnin kestävä demo. Lopullisen pelin kestoksi on kerrottu noin seitsemän tuntia, joten kokeiluversiosta saa varmasti varsin hyvän kuvan lopullisesta kokemuksesta.
Muumipeikko: Talven taika julkaistaan ainakin alkuun PC:lle sekä kumpaisellekin Switch-konsolille.