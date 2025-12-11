Muumipeikko saa ikioman seikkailun Snufkin-pelin tekijöiltä – Surku-koirankin tähdittämää demoa voi kokeilla jo nyt

Muumipeikkokin nähdään pian ikioman pelinsä tähtenä.
Day of the Devs -lähetyksessä esiteltiin runsain mitoin astetta pienempiä pelejä. Parrasvaloihin nostettiin myös Hyper Gamesin Moomintroll: Winter's Warmth, jossa Muumipeikko herää omille seikkailuilleen kesken talviunien.
Moomintroll: Winter's Warmth perustuu valtaosin Tove Janssonin kuudenteen Muumi-romaaniin Taikatalvi. Projektin taustalla hääräilee viime vuonna ilmestyneen Snufkin: Melody of Moominvalleyn työstänyt Hyper Games.
Moomintroll: Winter's Warmth julkaistaan ensi vuonna, ja demoahan siis voi kokeilla Steamin kautta vaikka heti.