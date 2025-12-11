Muumit, Moomintroll: Winter's Warmth, Moomins

Muumipeikko saa ikioman seikkailun Snufkin-pelin tekijöiltä – Surku-koirankin tähdittämää demoa voi kokeilla jo nyt
Lähettänyt To 11.12.2025 - 17:48 käyttäjä Jaakko Herranen

Muumipeikkokin nähdään pian ikioman pelinsä tähtenä.

Day of the Devs -lähetyksessä esiteltiin runsain mitoin astetta pienempiä pelejä. Parrasvaloihin nostettiin myös Hyper Gamesin Moomintroll: Winter's Warmth, jossa Muumipeikko herää omille seikkailuilleen kesken talviunien.

Moomintroll: Winter's Warmth perustuu valtaosin Tove Janssonin kuudenteen Muumi-romaaniin Taikatalvi. Projektin taustalla hääräilee viime vuonna ilmestyneen Snufkin: Melody of Moominvalleyn työstänyt Hyper Games.

Moomintroll: Winter's Warmth julkaistaan ensi vuonna, ja demoahan siis voi kokeilla Steamin kautta vaikka heti.

Pelit: 
Moomintroll: Winter's Warmth
Snufkin: Melody of Moominvalley
Alustat: 
PC / Windows
Studiot: 
Hyper Games
Julkaisijat: 
Hyper Games
Henkilö: 
Tove Jansson
Lähde: 
YouTube / Hyper Games

