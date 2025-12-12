Kaahausveteraanien työstämä Star Wars: Galactic Racer käynnistelee rakettimoottorinsa ensi vuonna
Lähettänyt Pe 12.12.2025 - 10:21 käyttäjä Tero Lepistö

The Game Awards -gaalassa julkistettu Star Wars: Galactic Racer saapuu ensi vuonna.

Kehittäjänä toimii brittiläinen Fuse Games. Toistaiseksi tuntematon ja vuonna 2023 perustettu studio koostuu Criterionin entisistä työntekijöistä, joiden meriittilistalta löytyvät esimerkiksi Burnout Paradise sekä Need For Speed: Hot Pursuit. Julkaisijana toimii Secret Mode.

Vauhdikasta podracing-kisaamista päästään harrastamaan Star Wars -universumista tutuissa lokaatioissa, kuten oheiselta videolta voi bongailla. Tarkempaa julkaisupäivää ei vielä ensi vuodelle paljastettu, mutta alustoiksi vahvistettiin PlayStation 5, Xbox Series -konsolit sekä PC.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Star Wars: Galactic Racer
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Fuse Games
Julkaisijat: 
Secret Mode
Lähde: 
The Game Awards

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic