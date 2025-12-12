Kaahausveteraanien työstämä Star Wars: Galactic Racer käynnistelee rakettimoottorinsa ensi vuonna

The Game Awards -gaalassa julkistettu Star Wars: Galactic Racer saapuu ensi vuonna.
Kehittäjänä toimii brittiläinen Fuse Games. Toistaiseksi tuntematon ja vuonna 2023 perustettu studio koostuu Criterionin entisistä työntekijöistä, joiden meriittilistalta löytyvät esimerkiksi Burnout Paradise sekä Need For Speed: Hot Pursuit. Julkaisijana toimii Secret Mode.
Vauhdikasta podracing-kisaamista päästään harrastamaan Star Wars -universumista tutuissa lokaatioissa, kuten oheiselta videolta voi bongailla. Tarkempaa julkaisupäivää ei vielä ensi vuodelle paljastettu, mutta alustoiksi vahvistettiin PlayStation 5, Xbox Series -konsolit sekä PC.