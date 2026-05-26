Kesäkuun PlayStation Plus -peleissä ruohonjuuritason seikkailua, Warhammeria sekä realistista ja ei-niin-realistista mätkintää

Sony on paljastanut kesäkuun PlayStation Plus -pelit.
Tuttuun tyyliin jopa sen halvimman Essential-jäsenyyden turvin päästään "ilmaispelien" pariin. Nyt tarjolla on kolme nimikettä, minkä lisäksi toukokuun EA Sports FC 26 pidetään valikoimissa hieman normaalia pidempään. Ladattavaksi pelit saapuvat kesäkuun 2. päivä.
Kaikki listattuna alustoineen ja arvostelulinkkeineen alla.
- Grounded Fully Yoked Edition (PS4, PS5)
- Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS4, PS5)
- Warhammer 40,000: Darktide (PS5)
- EA Sports FC 26 (PS4, PS5) – kesäkuun 16. päivään saakka
Lisätietoja PlayStation Blogista, täältä.