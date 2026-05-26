Kesäkuun PlayStation Plus -peleissä ruohonjuuritason seikkailua, Warhammeria sekä realistista ja ei-niin-realistista mätkintää
Lähettänyt Ti 26.05.2026 - 17:07 käyttäjä Jaakko Herranen

Sony on paljastanut kesäkuun PlayStation Plus -pelit.

Tuttuun tyyliin jopa sen halvimman Essential-jäsenyyden turvin päästään "ilmaispelien" pariin. Nyt tarjolla on kolme nimikettä, minkä lisäksi toukokuun EA Sports FC 26 pidetään valikoimissa hieman normaalia pidempään. Ladattavaksi pelit saapuvat kesäkuun 2. päivä.

Kaikki listattuna alustoineen ja arvostelulinkkeineen alla.

Lisätietoja PlayStation Blogista, täältä.

Pelit: 
EA Sports FC 26
Warhammer 40,000: Darktide
Grounded
Nickelodeon All-Star Brawl 2
Alustat: 
PS5
PS4
Lähde: 
PS Blog

