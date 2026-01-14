Kultaiselta ysäriltä tuttu pullonokkadelfiini tulee takaisin – useampienkin Ecco-pelien kehitystyö vahvistettiin

Vanha kunnon Ecco-delfiini on tekemässä paluuta.

Ecco the Dolphin -sarjan luonut Ed Annunziata vahvisti jo aiemmin, että ikonisen pullanokkadelfiinin Mega Drive -aikaisista seikkailuista on tulossa uusioversiot. Nyt Annunziata on vahvistanut nämä kunnianhimoiset suunnitelmat, minkä lisäksi kokonaan uusi vedenalainen seikkailukin on ilmeisesti työn alla. Projektien peräsimessä on Ecco-veteraaneistakin koostuva kalifornialaisstudio A&R Atelier.

Yksityiskohtia ei ole vielä tarjolla sen kummoisemmin, mutta tilannetta voi seurailla vastikään avatulla Ecco-verkkosivulla ja Discord-palvelimella.

Vuonna 1992 käynnistyneen Ecco-sarjan viimeisin osa on vuoden 2000 Dreamcast-seikkailu Ecco the Dolphin: Defender of the Future.

