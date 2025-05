Vanha kunnon Ecco-delfiini tekee paluun sekä remasteroituna versiona että täysin uutena pelinä

Vanha kunnon Ecco-delfiini on tekemässä kaivattua paluutaan useammankin pelin voimin.

Sega Mega Drivellä käynnistyneen Ecco-sarjan luoja Ed Annunziata on pyrkinyt saamaan legendaarista pelisarjaa takaisin pinnalle jo pidemmän aikaa. Nyt moinen mahdollisuus on ilmeisesti tullut, sillä kehittäjä kertoo Xbox Wiressä työstävänsä kahdesta ensimmäisestä osasta uusioversioita vanhan tiimin kera sekä kaiken lisäksi vielä jotain aiheeseen liittyvää mysteeriprojektia.

Eccon kotisivulla nähdään laskuri, joka laskee päättäväisesti tunteja, minuutteja ja sekunteja huhtikuun 26. päivään, vuonna 2026 – nähtäväksi jää, mitä silloin tapahtuu.

Ensimmäinen Ecco the Dolphin julkaistiin vuonna 1992 ja jatkoa seurasi paria vuotta myöhemmin. Monet muistelevat alkuperäispeliä erityisesti todella haastavasta vaikeustasostaan – muun muassa H. R. Giger -tunnelmainen viimeinen kenttä Welcome to the Machine on taatusti syöpynyt monen ysärilapsen mieleen.

