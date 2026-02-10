Logitechin uusi pelihiiri on suunniteltu erityisesti kilpapelaamiseen – G PRO X2 SUPERSTRIKE tuli markkinoille

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE tuo kilpapelaajille uuden SUPERSTRIKE-teknologian, joka lupailee ennennäkemätöntä nopeutta, tarkkuutta ja tuntumaa.

Logitech on aloittanut G PRO X2 SUPERSTRIKE -pelihiiren toimitukset. Kyseessä on yhtiön mukaan uuden sukupolven huippuhiiri, joka on alan ensimmäinen SUPERSTRIKE-teknologiaa hyödyntävä oheislaite ja suunniteltu erityisesti vaativaan kilpapelaamiseen.

SUPERSTRIKE perustuu HITS-teknologiaan (Haptic Inductive Trigger System), jossa perinteiset mikrokytkimet on korvattu induktiivisella analogisella kosketustuntumalla ja reaaliaikaisella haptisuudella. Tuloksena on 0,6 millimetrin painallusvaste ja 30 millisekuntia pienempi viive verrattuna tyypillisiin USB-hiiriin. Reagointiherkkyyttä voi säätää kymmenellä eri tasolla, ja painallusvastetta viidellä vaihtoehdolla.

Hiiren tarkkuudesta vastaa HERO 2 -anturi, joka tukee jopa kahdeksan kilohertsin päivitysnopeudetta, 888 tuumaa sekunnissa -tarkkuutta ja 88 G:n kiihtyvyyttä ilman häiriöitä. Langattomasta suorituskyvystä vastaa Logitechin LIGHTSPEED-teknologia, ja yhdellä latauksella hiiren pitäisi toimia jopa 90 tuntia.

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE on saatavilla heti 189,99 euron suositushintaan.

Uuden pelihiiren esittelyvideo on katsottavissa alta.

