Logitechin uudet hiiret saivat KonsoliFINin värähtelemään innosta

KonsoliFIN kävi katsastamassa miltä Logitechin PRO-sarjan uutukaiset näyttävät. Mukaan mahtui kevyitä ja supertarkkoja pelihiiriä, maailmaa mullistavia vastetoimintoja, sekä kauniimmat kuulokkeet, mitä on pitkään aikaan nähty.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c

Ensimmäisenä ja näkyvimpänä esitteillä oli G PRO X SUPERLIGHT 2c -nimihirviöllä varustettu eliittipelaajille suunnattu pelihiiri. Itseäni en kutsuisi eliittipelaajaksi millään tasolla, joten lähestyin uutukaista hitusen epäilevästi. Miten enää hiirtä lähdetään uudistamaan tai parantamaan, kun aiemmat mallistot ovat jo hyvin kevyitä ja tarkkoja?

Logitechin mukaan tekemistä kuitenkin riittää, erityisesti painon ja kiihtyvyyden saralla. SUPERLIGHT vakuuttaa ainakin tämän osalta, sillä hiiri on hämmentävän kevyt kädessä. Painoa siltä löytyy vain 53 grammaa, eli aikuisen miehen kämmenessä sitä ei melkein huomaa. Testauksessa tarjolla oli isompi pöytätila, jossa hiirtä pääsi käyttämään Counter-Striken parissa. Esittelyssä painotettiin, että SUPERLIGHT-hiiren 88G:n kiihtyvyys ja 888 tuuman sekuntinopeus on suunniteltu juuri mestaruustason pelaajien tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hiirtä voi pyyhkäistä pitkin hiirimattoa niin nopeasti kuin sielu sietää, ja laite pystyy silti tarkasti näyttämään, mihin se on osoitettu.

Hiirestä löytyy LIGHTFORCE-merkkiset hybridikytkimet, jotka ovat sekoitus mekaanisia ja optisia kytkimiä. Käytännössä tämä tarkoittaa nopeutta ja tarkkuutta, kiitos lähestulkoon viiveettömän vasteajan. Testauksessa tämä näkyi hämmentävän nopeissa reaktioissa, kun jopa omat tahmatassut onnistuivat vastamaan vihollisen tulitukseen nopeammin, kuin koskaan aiemmin.

Virtapihille hiirelle luvataan 95 tunnin käyttöaikaa, ja se on yhteensopiva Logitechin oman G POWERPLAY -lataavan hiirimaton kanssa. Pelkistetyn ulkoasun täydentää viisi ohjelmoitavaa painiketta. Tietojen mukaan Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c tulee myyntiin 30. lokakuuta kolmessa eri värissä mustana, valkoisena ja pinkkinä. Sen suositushinnaksi on listattu 179 euroa.

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE

Tilaisuuden selkeästi kiinnostavin laite oli kuitenkin alkuvuodesta julkaistava Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE, joka sai oman mielikuvituksen laukalle kaikista mahdollisuuksista, joita uusi kosketusvasteteknologia tuo tullessaan.

Nimensä mukaisesti kyseessä on alan ensimmäinen SUPERSTRIKE-teknologiaa käyttävä oheislaite. Nimi viittaa induktiivista analogista kosketustuntumaa ja reaaliaikaista haptisuutta yhtäaikaisesti hyödyntävään teknologiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun hiiri on käytössä, sen näppäimet ovat täysin haptiset. Mikään ei siis perinteisesti ole liikkuva osa. Tarkoituksena on ollut luoda hiiri, joka on äärimmäisen nopea sekä samalla räätälöitävissä tavalla, jota oheislaitteet eivät aiemmin ole olleet.

Pääsin nopeasti kokeilemaan, miltä SUPERSTRIKE tuntuu kädessä. Jälleen kerran kyseessä on hämmentävän kevyt laitos, joka aluksi tuntuu suorastaan oudolta pidellä kämmenellä. Oma nykyinen pelihiiri painaa helposti kaksi kertaa enemmän. Kun SUPERSTRIKE klikataan päälle, sen haptiset kytkimet värisevät samalla tavalla, kuin PlayStationin parhaimmat ohjaimet. Mikrokytkimet on korvattu HITS-teknologialla, mikä tulee sanoista Haptic Inductive Trigger System. Kytkintä painaessa voin heti nähdä, miten paljon lyhyempi painallusvaste on kyseessä. Esittelyn mukaan nyt puhutaan enää millimetrejä pienemmästä matkasta, vain 0,6 mm kokonaisuudessaan. Samalla reaktioherkkyyttä voi säätää kymmenportaisen asetuksen kautta. Tätä ei kuitenkaan vielä päästy testaamaan.

SUPERSTRIKE parantaa myös langatonta vastaanottoa kahdeksan kilohertsin päivitysnopeudella. Siitä löytyy sama 88 G:n kiihtyvyys, kuin SUPERLIGHT-hiirestä, eli pelatessa voi heilua kuin heinäsavotassa, eikä hiiri tipu missään vaiheessa kyydistä pois. Nopean kokeilun perusteella SUPERSTRIKE on pitkästä aikaa jotain täysin uutta, joka sai ainakin minut innostumaan potentiaalista, jota Logitechin uutukainen edustaa.

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE tulee myyntiin tammi-helmikuussa 2026. Hinnasta ei vielä ollut tietoa.

Logitech G515 RAPID TKL

Demot eivät jääneet pelkästään hiiriin, sillä Logitech toi paikalle myös uuden matalaprofiilisen Logitech G515 RAPID TKL -pelinäppäimistönsä. TKL-nimensä mukaisesta kyseessä on tenkeyless-muotoilu, eli oikealle sijoitettu numeropädi loistaa poissaolollaan. Kyseessä on täysin pelaamiseen suunniteltu kokonaisuus, joten painotus on ergonomiassa ja koossa. Tavoitteena on ollut luoda kompakti, mutta jämäkkä kokonaisuus, joka vastaa vaativamman pelaajan tarpeita.

Koska oma käyttö on sekoitus toimistotyötä, pelaamista ja sisällöntuotantoa, G515 vaikutti ensisilmäyksellä turhan pelipainotteiselta omaan makuun. Kokeilun jälkeen oli kuitenkin toinen ääni kellossa. Tähän vaikuttaa eniten näppäimistön uudistettu magneettisanalogiset kytkimet, joiden lähestulkoon painallusväli (2,5 millimetriä), tuntui taivaalliselta pelatessa ja kirjoittaessa. Liki äänetön näppäimistö tuntui sulavalta ja intuitiiviselta. Kirjoitan vauhdilla, minkä vuoksi raskas näppäimistö ei sovellu yleisesti omaan käyttöön. G515 puolestaan tuntui kevyeltä ja tarkalta vaikka kuinka vääntelin ja kääntelin sitä eri asentoihin.

Kaiken lisäksi kyseessä on hävyttömän ohut ja kevyt kokonaisuus. Pöydälle sijoiteltuna G515 näyttää suorastaan pikkuiselta 36 senttimetrin paksuuden ja 800 gramman painonsa ansiosta. Tästä huolimatta se vaikuttaa jämäkältä, kiitos ruostumattoman pintalevyn, joka tuo näppäimistöön ryhtiä.

Logitech G515 RAPID TKL -pelinäppäimistö tulee myyntiin 13. lokakuuta. Tietojen mukaan sen suositushinnaksi on listattu 169 euroa.

Logitech G A50 X McLaren Racing Edition -kuulokkeet

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä, huomioni vei Logitechin yhteistyö McLarenin kanssa.

Kyseessä on jo valmiiksi laadukkaan A50 X -sarjan uusin tulokas, joka saattaa olla helposti nätein oheislaite, mitä tänä vuonna on tullut vastaan. Pärähdyttävä oranssi iskee silmään huoneen toiselta puolelta ja läheltäkin katsottuna kokonaisuus on henkeäsalpaava.

Malli on tuttu sivustolla aiemmin arvostellusta A 50 -sarjasta, eli siitä löytyy tutut PRO-G GRAPHENE -elementit laadukkaaseen äänentoistoon. Monipuoliset liitännät toimivat niin PlayStation 5- kuin Xbox Series X/S -konsolien kanssa, sekä tietenkin PC:llä. Teknisiltä puitteiltaan ne ovat siis ihan yhtä tykit kuin ennenkin, mutta vaan hävyttömän näyttävät uusissa väreissä.

Logitech G A50 X: McLaren Racing Edition tulee myyntiin 429 euron hintalapulla loppuvuodesta 2025.