Marvel's Wolverine sai verenpunaista pelikuvavideota peräti seitsemän minuutin verran

Marvel's Wolverine oli näytillä männä yön State of Play -tapahtumassa.
Pahiksia tuhannen päreiksi komeiden veriroiskeiden kera pistävä Logan – tutummin tietysti Wolverine – kohtaa matkan varrella muitakin tuttuja X-Men-hahmoja, muun muassa tärkeään rooliin kohoavan Jean Greyn. Kuten sanottua, verenvuodatuksessa ei ole säästelty, kuten tietysti Wolverinen tapauksessa ei ole syytäkään.
Lisää aiheesta:
- Arvostelussa Marvel's Spider-Man
- Arvostelussa Marvel's Spider-Man 2
- Arvostelussa Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Pelin kehittää Marvel's Spider-Maneista tuttu Insomniac Games, kuinkas muutenkaan. Lisätietoja voi lueskella PlayStation Blogista, täältä.
Marvel's Wolverine julkaistaan PlayStation 5:lle muutamanakin eri versiona syyskuun 15. päivä.