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Wolverine, Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine sai verenpunaista pelikuvavideota peräti seitsemän minuutin verran
Lähettänyt Ke 03.06.2026 - 09:08 käyttäjä Jaakko Herranen

Marvel's Wolverine oli näytillä männä yön State of Play -tapahtumassa.

Pahiksia tuhannen päreiksi komeiden veriroiskeiden kera pistävä Logan – tutummin tietysti Wolverine – kohtaa matkan varrella muitakin tuttuja X-Men-hahmoja, muun muassa tärkeään rooliin kohoavan Jean Greyn. Kuten sanottua, verenvuodatuksessa ei ole säästelty, kuten tietysti Wolverinen tapauksessa ei ole syytäkään.

Lisää aiheesta:

Pelin kehittää Marvel's Spider-Maneista tuttu Insomniac Games, kuinkas muutenkaan. Lisätietoja voi lueskella PlayStation Blogista, täältä.

Marvel's Wolverine julkaistaan PlayStation 5:lle muutamanakin eri versiona syyskuun 15. päivä.

Galleria: 
Marvel's Wolverine 1.jpgMarvel's Wolverine 4.jpgMarvel's Wolverine 2.jpg

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Pelit: 
Marvel's Wolverine
Alustat: 
PS5
Studiot: 
Insomniac Games
Julkaisijat: 
PlayStation Studios
Lähde: 
PS Blog

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