Metal Gear -sankari Solid Snake saapuu pysyvästi osaksi Rainbow Six Siegen operaattorivalikoimaa
Lähettänyt Ti 17.02.2026 - 10:57 käyttäjä Jaakko Herranen

Ubisoftin Rainbow Six Siege -tiimi on lyönyt hynttyyt yhteen Konamin ja Metal Gear -sarjan kanssa.

Vähintäänkin ikonisesta Metal Gear -sarjasta tuttu Solid Snake hiiviskelee osaksi Rainbow Six Siegen alati kasvavaa operaattorivalikoimaa – vieläpä pysyvänä hahmolisäyksenä. Ikoninen sankari liittyy kööriin 3. maaliskuuta käynnistyvän Silent Hunt -kauden mukana.

Lisää aiheesta:

Metal Gear Solid -yhteistyökuviot jatkuvat myös Operation Silent Hunt -passin muodossa, joka sisältää kosmeettista MGS-sälää Psycho Mantis -asusta lähtien. Myöhemmin kauden aikana luvassa on vielä kokonaan uusi pelitila, lisää asuja sekä toisesta hiiviskelysarjasta, Splinter Cellistä, tutun Sam Fisherin.

Esittelyvideon voi katsoa uutisen lopusta, lisätietoja Snaken kyvyistä ja varustuksesta puolestaan Ubisoftin tiedotteessa, täällä.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege on pelattavissa ilmaiseksi PC:llä sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleilla.

