Microsoft vahvisti seuraavan Xboxin – Project Helix pyörittää myös PC-pelejä

Microsoft on paljastanut ensimmäisiä yksityiskohtia seuraavan sukupolven Xbox-konsolistaan. Project Helix -koodinimellä kulkeva laite tulee pyörittämään sekä Xbox- että PC-pelejä.
Yhtiö vihjasi tulevasta laitteesta lyhyellä teaser-videolla viestipalvelu-X:ssä, jossa nähtiin Project Helix -logo. Samalla Microsoftin pelipuolen tuore toimitusjohtaja Asha Sharma kertoi erillisessä postauksessa keskustelevansa konsolista kehittäjien kanssa ensi viikolla järjestettävässä Game Developers Conference -tapahtumassa.
Sharman mukaan Project Helix tulee panostamaan erityisesti suorituskykyyn ja tarjoaa mahdollisuuden pelata sekä Xbox- että PC-pelejä samalla laitteella. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Microsoft vahvistaa suoraan seuraavan konsolinsa toimivan hybridimäisenä PC-laitteena. Kehityssuunnasta on liikkunut huhuja jo pidempään.
Lisätietoja konsolista odotetaan todennäköisesti lähiaikoina, kun Microsoft esittelee Project Helixiä tarkemmin pelinkehittäjille GDC-tapaamisissa.
