xbox project helix, konsoli, peliuutinen

Microsoft vahvisti seuraavan Xboxin – Project Helix pyörittää myös PC-pelejä
Lähettänyt Pe 06.03.2026 - 11:22 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Microsoft on paljastanut ensimmäisiä yksityiskohtia seuraavan sukupolven Xbox-konsolistaan. Project Helix -koodinimellä kulkeva laite tulee pyörittämään sekä Xbox- että PC-pelejä.

Yhtiö vihjasi tulevasta laitteesta lyhyellä teaser-videolla viestipalvelu-X:ssä, jossa nähtiin Project Helix -logo. Samalla Microsoftin pelipuolen tuore toimitusjohtaja Asha Sharma kertoi erillisessä postauksessa keskustelevansa konsolista kehittäjien kanssa ensi viikolla järjestettävässä Game Developers Conference -tapahtumassa.

Sharman mukaan Project Helix tulee panostamaan erityisesti suorituskykyyn ja tarjoaa mahdollisuuden pelata sekä Xbox- että PC-pelejä samalla laitteella. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Microsoft vahvistaa suoraan seuraavan konsolinsa toimivan hybridimäisenä PC-laitteena. Kehityssuunnasta on liikkunut huhuja jo pidempään.

Lisätietoja konsolista odotetaan todennäköisesti lähiaikoina, kun Microsoft esittelee Project Helixiä tarkemmin pelinkehittäjille GDC-tapaamisissa.

