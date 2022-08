Arvostelussa Turtle Beachin kepeä React-R-ohjain

Hintaansa nähden oivallinen ohjain, jota ei tule sekoittaa samannimiseen JavaScript-kirjastoon

Turtle Beach tunnetaan ensisijaisesti kohtuuhintaisesta kuulokevalikoimastaan, mutta React-R-ohjaimen myötä myös kontrollerivalikoima laajenee. Onnistuuko aluelaajennus?

Painikkeiden määrä on tavallista suurempi, lisäksi takaa löytyy kaksi ohjelmoitavaa lisäliipaisinta.

Painikeparatiisi

Jo aiemmin Turtle Beach on iskenyt pöytään varsin mainion, keskihintaisen Recon-ohjaimen. Nyt uusi React-R tavoittelee budjettikategoriaa vaivaisella 45 euron hintaluokalla. Halpuus ei näy päälle, sillä ensivaikutelmana vajaan 300 grammaa painava ohjain on keveydestään huolimatta jämäkkä. Pitotuntumaa parantaa erinomainen karheutus. Ohjain on langallinen, mutta 2,5 metrin USB-A - USB-C -kaapeli on riittävän pitkä. Punottuun johtoon ei ole investoitu, vaan johto on tavallista kumia.

Laite on yhteensopiva Xbox Series X|S -konsolin ja Windows-PC:n kanssa. Painikkeiden määrää on kasvatettu normaalista Xboxin oletusmäärästä. Uusina lisäyksinä ovat kaksi ylimääräistä takaliipaisinta, joita on luontevaa käyttää nimettömillä sormilla. Näitä voi käyttää lähinnä makrojen ohjelmointiin, mistä on luonnollisesti oma hyötynsä. Lisäksi keskipaneeliin on sijoitettu kolme Turtle Beachin omaa ääntä ja kontrolleja muokkaavaa erikoispainiketta. Alalaidasta löytyy 3,5-millinen ulostulo kuulokkeille.

Erityisesti olkapainikkeiden tuntuma on hyvällä tavalla tukeva. Painikkeet eivät kliksu, mutta ne tuntuvat jämäköiltä ja antavat riittävästi ohjaustuntumaa. Värivalikoimana tarjotaan mustaa ja valkopurppuraa. Omaan silmäänä arvosteluun saapunut musta design osui paljon paremmin kuin oudon gamecubemainen valkopurppurapaletti. Mukana on värinäominaisuus, joka tuntui valitettavasti hieman kevyen geneeriseltä.

Ohjain on langallinen, mutta 2,5 metrin pituinen johto on oikein riittävä.

Karvalakkiluksusta

Suurin puute on langallisuus, mikä on tällä hintaluokalla ymmärrettävä poisvalinta. Myöskään kumia tai metallia ei ole tuhlattu, vaan esimerkiksi pitotunnelmaa parantava karhennus on kaiverrettu suoraan muoviin. Ylimääräisiä herkkuja on rajoitetusti, mutta tässä tapauksessa koodi tottelee rautaa, eikä virityksiä jää kaipaamaan.

Karvalakkimalli on hintaansa nähden poikkeuksellisen hyvä löytö. Kompromisseistaan huolimatta paketti ajaa asiansa. Korostan kuitenkin, että laatu tulee suhteuttaa hintaansa. Muutaman kympin lisäpanostuksella saatavat kumiosat, lisäpaino ja langattomuus voivat olla monelle kynnyskysymyksiä. Langallisuudessa on kuitenkin yksi hyvä puoli: tappion hetkellä seinään heitettäessä johto suojaa seinää pitämällä ohjaimen kurissa.