Vakuuttava vaikkakin yllätyksetön uuden konsolisukupolven avaaja – katsauksessa Xbox Series X

Marraskuun 10. päivä julkaistaan pitkään odotetut Microsoftin uuden sukupolven konsolit, Xbox Series X ja S. Lippulaivamalli Series X mahdollistaa fyysisestä mediasta nauttimisen, S:n karsiessa niin levyasemasta kuin myös tehoista. Käyttöliittymä ei ole muuttunut nykykonsoleista, joten ensivaikutelma on tutun turvallinen. Uudistuksia ja konsolien tarjoamaa nopeutta oppii kuitenkin nopeasti arvostamaan.

Merkittävin muutos ajatusmallissa

Edellisen kerran uutta konsolisukupolvea tuotiin kauppojen hyllyille vuonna 2013. Moni asia on muuttunut niin tekniikassa kuin Xboxin tavassa lähestyä markkinoita. Ei enää puheita pakollisista verkkoyhteyksistä, Kinectistä tai muutenkaan tiukoista laiterajoista. Nyt pelaaminen halutaan mahdollistaa kaikille ajasta ja paikasta riippumatta. Pelejä tarjotaan palveluna Xbox Game Pass -tilauksen kautta, eikä rakas harrastuksemme rajoitu enää vain sen yhden tv-tasoa koristavan laitteen ympärille. Gears of Warin saha laulaa konsolilla, PC:llä ja mobiililaitteilla – paikallisesti tai striimaten, riippuen alustasta. Kuluttajaystävällistä, joku voisi väittää.

Ulkomuodot eroavat huomattavasti, vaikka nimet eivät.

Toinen selkeä ero aiempiin hyppyihin iteraatiosta toiseen on jatkuvuus. Konsolisukupolvien selkeät rajat ovat hämärtyneet vuosien saatossa, sillä Microsoft on tuonut tässä sukupolvessa markkinoille niin 4K-tuetut Xbox One S:n kuin Xbox One X:n, jotka molemmat ovat ottaneet harppauksia eteenpäin sekä kompaktimmassa koossa että tekniikassa. Jälkimmäisen sisuskalut ovat täysin eri teholuokkaa alkuperäisen vain 1080p-resoluutioon kykenevän Xbox Onen kanssa. Series X:ään siirtyminen ei tunnu suurelta muutokselta, koska käyttöjärjestelmä pysyy samana, eikä Xbox esittele muutenkaan dramaattisia muutoksia alustaansa – ainakaan näin alussa. Hyppy on kuin Applen puhelinmallista toiseen: muutama uusi ominaisuus ja tehoa lisää. Kuulostaa tylsältä – ja sitä se vähän onkin – mutta samaan aikaan Xboxin uudet laitemallit tarjoavat taaksepäin yhteensopivuutta, massiivisen määrän pelattavaa ja kaikin puolin toimivaa tekniikkaa.

Monoliittimainen ilmestys

Musta, tornimainen kokonaisuus dominoi tv-tasoa massiivisella koollaan. Mattapintaiseen 4,4 kilogrammaa painavaan konsoliin tottuu tosin nopeasti, ja sen kulmikkaan askeettinen ulkoasu miellyttää jopa ajan kanssa silmää. R&D-osastolla ei ole liikoja leikitty tai riskeerattu, vaan suunnittelussa on edetty toimivuuden ehdoilla. Vihreällä tehostevärillä tyylitellyn tuuletusritilän alta näkyy valtava tuuletin, joka varmistaa lämpötilarajoissa pysymisen. Konsolin voi asentaa pystyyn tai kyljelleen, ensin mainitun tuntuessa loogiselta ratkaisulta. Lämmin ilma nousee fysiikan lakien mukaan ylöspäin, jolloin jäähdytyksen olettaisi toimivan optimaalisesti.

Käyttöönotto on tehty äärimmäisen helpoksi, oli sitten uusi tai nykyinen Xbox-pelaaja. Asetukset pystyy naputtamaan perinteisesti ohjaimella ruudulla näkyviä ohjeita seuraten tai uudella Xbox-mobiilisovelluksella. Molemmat tavat esittävät selkeät askeleet kohti valmista järjestelmää.

Etupaneelia koristaa Xboxin logolla varustettu virtapainike, USB 3.1 -portti, 4K-Blu-ray-asema ja sen painike sekä ohjaimen paritusnappi.

Loput liitännöistä piiloutuvat konsolin taakse. Yksi uutuus on ulkoiselle tallennuslaajennuskortille varattu paikka, johon saa kytkettyä Seagaten markkinoille tuovan yhden teran lisätallennustilan.

Series X:n äänekkyyttä ja lämpökäyttäytymistä spekuloitiin ennen julkaisua. Molemmat huolet ovat turhia, sillä suuri tuuletin pitää konsolin äärettömän hiljaisena. Series X on käytännössä äänetön, ellei korvaansa tuo ihan laitteen viereen. Digitaalisiin tuotteisiin luottavilla elämä hymyilee, sillä ainoat äänet kuuluvat Blu-ray-levyasemasta, joka raksuttaa dataa tasaiseen tahtiin.

Tuuletin hoitaa myös ensisijaisen tehtävänsä kiitettävästi, sillä konsolin pinta ei kuumene huomattavasti. Muutamia graafisesti vaativampia pelejä, kuten Watch Dogs: Legionia tai Dirt 5:tä, pelatessa Series X:n kyljet toki lämpenevät, mutta polttavan kuumiksi ne eivät muutu missään vaiheessa. Ahtaaseen paikkaan, esimerkiksi ovellisen tv-tason sisään, laitetta ei kuitenkaan kannata asentaa, sen verran kuumaa ilmaa tuuletusaukoista puhaltuu tasaiseen tahtiin.

Uudet konsolit tukevat Xbox One -sukupolven lisävarusteita ja ohjaimia.

Ohjain ei ole kokenut suuria muutoksia, mutta miksipä lähteä toimivaa ratkaisua rikkomaan. Pintamateriaali on kontrollerin takaa sekä liipaisimista hieman karheaa, jolloin ote ei pääse lipsumaan. Lisäksi keskelle ohjainta on tuotu Jaa-nappi ruutu- ja videokaappauksia varten, ja onpa ristiohjaimen muotoiluakin viilattu hieman. Uudet konsolit tukevat Xbox One -sukupolven lisävarusteita ja ohjaimia, joten kuluttajaystävällinen jatkuvuus-teema kantaa tällekin osastolle. Se mikä hävitään PlayStation 5:n DualSense-ohjaimelle innovaatiossa, voitetaan taaksepäin yhteensopivuudessa.

Rahalla saa aikaa

Alkuperäinen Xbox One saapui markkinoille seitsemän vuotta sitten, joten ei ole yllätys, että uusien Series X- ja S -mallien speksit pyyhkivät vanhalla sotaratsulla lattiaa. Testissä ollut Series X kykenee 4K-resoluutioon ja parhaimmillaan 120 ruudun päivitysnopeuteen. Nopea yhden teran SSD-levy takaa lyhyemmät latausajat yhdessä modernin suunnitteluarkkitehtuurin kanssa. Markkinointipuheita hallinnut keskustelu teraflopsien määrästä ei tavalliselle kuluttajalle kerro oikeastaan mitään. Järjestelmäsiru kykenee joka tapauksessa 12 teraflopsin suoritintehoon, kun taas Series S saavuttaa 4 teraflopsin rajapyykin. Tehoa laitteessa on huomattavasti enemmän kuin missään aiemmassa konsolissa.

Xboxin uusi Velocity-arkkitehtuuri rakentuu AMD:n Zen 2:n ja RDNA 2:n pohjalle. Nykyaikainen arkkitehtuuri ja komponentit mahdollistavat muun muassa DirectX-säteenjäljitysteknologian käytön peleissä. Näin ollen dynaamiset valo- ja varjoefektit näyttävät entistä todentuntuisemmilta. Ennakkotestissä tätä ei tosin vielä päässyt toteamaan kovinkaan kattavasti, koska tarjolla oli hyvin vähän Xbox Series X:lle optimoituja nimikkeitä, mutta jatkossa aiemmin vain PC-pelaajien ilona olleet ominaisuudet rantautuvat myös kotikonsoleille.

SSD-levyn merkityksen huomaa huomattavasti lyhentyneissä latausajoissa. Minecraftin ja Red Dead Redemption 2:n odottelut ovat historiaa, sillä pelit käynnistyvät kymmeniä sekunteja nopeammin – kiitos nopeamman levypinnan sekä paremman suorituskyvyn. Esimerkiksi Forza Horizon 4 lataa aloitusuutuun asti Xbox Onella reilu 50 sekuntia, eikä studiologoja voi skipata, kun taas Series X päästää valikoihin noin 20 sekunnissa. Teran levystä pelien käyttöön jää hieman yli 800 gigatavua.

Quick Resume on erittäin kätevä ja loistava lisä.

Quick Resume -toiminto mahdollistaa usean pelin pelaamisen ilman, että niitä on käynnistettävä aina alusta asti uudestaan. Muutamien pelien välillä voi hyppiä vapaasti, jolloin sessio jää taustalle muistiin, ja pelaaja voi jatkaa suoraan siitä mihin aiemmin jäi. Sessioiden määrä riippuu nimikkeiden kuormittavuudesta: toiminnallisuus kykenee käsittelemään esimerkiksi Xbox 360 -pelejä enemmän kuin uudempia julkaisuja. Quick Resume on erittäin kätevä ja loistava lisä, joskin monet pelit nojaavat nykyisin verkkoyhteyteen ja eivät sovellu pikajatkamisen hyödyntämiseen.

Microsoft lupaa myös Auto HDR -toimintoa osaan valitsemistaan nimikkeistä, mikä lisää vanhempiin julkaisuihin HDR-väritystä, vaikka ne eivät ole aiemmin sitä tukeneet. Monet vanhoista peleistä saavat myös päivityksen, jolla ne optimoidaan hyödyntämään uutta rautaa paremmin.

Hyviä ja huonoja uutisia

Entäpä ne pelit? Sillä osastolla on sekä hyviä että huonoja uutisia. Uusia yksinoikeusjulkaisuja ei lanseerauksen aikaan tarjoilla, vaan valikoima koostuu jo ilmestyneistä nimikkeistä sekä muutamista monialustajulkaisuista. Optimized-leiman alle kuuluu noin kolmekymmentä peliä, joista vain Gears 5, PC:ltä kääntynyt Gears Tactics, Forza Horizon 4, hurjasti julkaisun jälkeen päivittynyt Sea of Thieves ja The Touryst olivat pelattavissa ennen tätä tekstiä.

Arrrr! Sea of Thievesin merirosvotkin saivat kasvojenkohotuksen.

Sitten hyvät uutiset. Kyseiset tittelit näyttävät erinomaiselta – kuten on lupa olettaa – ja varsinkin muutaman vuoden vanha Forza vakuuttaa graafisella loistollaan. Aiemmin asetuksissa oli mahdollisuus valita yksityiskohtaisemman maailman tai ruudunpäivityksen priorisoinnin väliltä. Optimized-päivityksen jälkeen valintaa ei ole enää tarjolla, vaan Series X optimoi hurjastelun 4K-tarkkuudelle ja tasaiselle 60 ruudun päivitysnopeudelle. Yksityiskohtaisen värikäs ympäristö todistaa, ettei Horizon 4:n tarvitse häpeillä edes uusimpien autopelihaastajien rinnalla.

Forza Horizon 4 näyttää edelleen julmetun hyvältä.

Gears 5 esittelee samaa loistokkuutta ympäristöjen suhteen, ja ruudunpäivityskin tarjoaa kampanjan puolella tasaista 60 ruutua sekunnissa. Peli myös hyödyntää ray tracing -tekniikkaa, joten aiemmin jo hyvältä näyttäneet valaistukset saavat vielä asteen verran uskottavuutta lisää. Käytännössä Gears rullaa PC:n Ultra-asetuksia vastaavilla säädöillä ilman ongelmia.

Taaksepäin yhteensopivuuden kautta Xboxin pelikirjasto on alusta asti valtava, eikä pelaajien tarvitse hyppiä vanhan ja uuden raudan välillä: Kaikki mikä toimi Xbox One -aikaan, toimii käytännössä myös nyt. Tallennuksetkin siirtyvät kätevästi pilven kautta alustalta toiselle. Game Pass Ultimate -jäsenet saavat lisäksi Electronic Artisin katalogin EA Play -palvelun liittyessä Microsoftin kirjastoon marraskuun 10. päivä.

Pelien määrästä julkaisu ei jää kiinni. Osa on optimoitu Series X- ja S -malleja silmällä pitäen.

Kaikki pelit hyötyvät tehokkaammasta raudasta, vaikka niitä ei olisikaan päivitetty. Latausajat ovat lyhyempiä, ruudunpäivitys sulavampaa, eivätkä sahalaidatkaan pistä niin pahasti silmään. Ubisoftin uudenkarhean Watch Dogs: Legionin piirtämät Lontoon kadut näyttävät myös huomattavasti elävämmältä jopa ilman 10. päivä julkaistavaa Optimized-pakettia. Xbox One- ja Series X -versioiden ero on kuin yöllä ja päivällä.

Peleihin palataan tarkemmin myöhemmin, kunhan useampi nimike hyödyntää Series X:n todellisia tehoja.

Monessa mukana

Microsoftin ekosysteemi koostuu nykyisin monesta eri osasesta, joista näkyvin on Xbox Game Pass -palvelu. Kaikki Microsoftin yksinoikeusnimikkeet ilmestyvät julkaisupäivänä kuukausimaksullisen palvelun piiriin. Katalogin laatu ja saatavien titteleiden määrä kasvaa tasaiseen tahtiin, onhan Microsoft napannut monia studioita yrityskauppojen kautta talliinsa. PC-pelaamista tuetaan myös vahvasti. Lisäksi tarjolla on etäpelaamista omalla konsolilla tai Cloud gaming -striimauspalvelun avulla. Muualla kuin kotona pelaamisen paikan ja ajan määrittää oikeastaan vain verkkoyhteyden laatu, sillä yhtiö mahdollistaa peleistä nauttimisen monella eri tavalla. Palveluiden laadusta ei ole kuin hyvää sanottavaa.

Moderni sovellus auttaa monessa asiassa, jos ei satu olemaan ohjaimen ääressä.

Uusi iOS- ja Android-sovellus toimii kokonaisvaltaisena komentokeskuksena, jos ei satu istumaan konsolinsa lähettyvillä. Appin kautta pystyy muun muassa etähallitsemaan konsoliaan sekä tallentamaan ja jakamaan sisältöä. Muutamat valinnat ja valikot ovat vielä epämääräisissä paikoissa, mutta muuten sovellus vaikuttaa lupaavalta.

Yhteenveto

Uusien konsolien julkaisussa hienointa on melkein aina itse odotus, ennakkofiilistely ja ensikosketus uuteen rautaan. Jo pelkän Xbox Series X -laatikon avaaminen nostaa hymyn huulille, sillä massiivinen konsoli huokuu tehokkuutta. Käytännössä Xboxin ainoa vika on uutuuden viehätyksen nopea kariseminen – jos sitä nyt edes voi kutsua viaksi.

Xbox Series X tuntuu valmiilta paketilta.

Monta vuotta kehitetty, tuttu käyttöjärjestelmä toimii hyvin, eikä lähes kolmen viikon testijakson aikana ilmennyt lastentauteja taikka isompia bugeja. Xbox Series X tuntuu valmiilta paketilta, toisin kuin aiemmat sukupolven vaihdoksen tuotteet. Kaikki toimii kuten pitää, pelit näyttävät paremmilta, oheistuotteet ja jo aiemmin ostetut nimikkeet ovat taaksepäin yhteensopivia.

Sukupolven vaihto ei ole kenties niin iso muutos kuin monet olisivat toivoneet, mutta samalla se takaa sulavan siirtymisen uudelle alustalle. Tuttu ekosysteemi tehokkaammalla raudalla. Xbox Series X:n ja S:n potentiaali paljastunee vasta myöhemmin, kun eräänlainen siirtymävaihe jää taakse. Tällä hetkellä pelintekijät joutuvat tasapainottelemaan vanhan ja uuden raudan välillä, jolloin kaikkia hienouksia ei saada vielä hyödynnettyä. Pohjatyöt vaikuttaisivat kuitenkin olevan kunnossa.