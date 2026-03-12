Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Pokémon Pokopia rikkoo myyntiennätyksiä – yli 2,2 miljoonaa myytyä kopiota neljässä päivässä

Lähettänyt To 12.03.2026 - 13:46 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Game Freakin ja Koei Tecmon Pokémon Pokopia teki vahvan avauksen Switch 2:lla ja nousi heti suosituimpien Pokémon-spin-offien joukkoon.

Nintendo Switch 2 -yksinoikeus Pokémon Pokopia on myynyt yli 2,2 miljoonaa kappaletta vain neljässä päivässä. Nintendo ja The Pokémon Company kertovat, että yli miljoona näistä on myyty Japanissa, yhtiöiden kotimarkkinoilla.

Myyntiennätyksen myötä Pokopia sijoittuu jo kymmenen parhaan Pokémon-spin-offin kärkeen. Fyysiset Game Key Card -versiot eli pelitunnistekortit ovat myyneet loppuun monissa kaupoissa maailmanlaajuisesti.

Pokémon Pokopia
Nintendo Switch 2
Koei Tecmo
Game Freak
The Pokémon Company
X @SerebiiNet
X @JoeMerrick

