Resident Evil Requiem sai valokuvatilan – myös kasvonilmeet uusiksi päivityksen myötä

Resident Evil Requiem on saanut uuden päivityksen, joka tuo mukanaan valokuvatilan sekä muutoksia hahmojen ilmeisiin ja pelattavuuteen.

Capcom julkaisi tuoreen päivityksen kaikille alustoille, ja sen merkittävin lisäys on paljon odotettu valokuvatila. Sen avulla pelaajat voivat pysäyttää pelin, siirtää kameraa vapaasti sekä muokata hahmojen asentoja ja ilmeitä. Taiteellinen vapaus mahdollistaa täysin omien kohtausten rakentamisen.

Päivitys tekee myös muutoksia joidenkin välivideoiden kasvoanimaatioihin, jotta hahmojen tunteet välittyisivät paremmin. Capcom ei kuitenkaan tarkentanut, mitä kohtauksia muutos koskee.

Lisäksi päivitys korjaa useita bugeja ja parantaa pelattavuutta. Mukana on muun muassa korjaus etenemisen estäneeseen bugiin, tekstikorjauksia eri kieliversioihin sekä PC:lle suunnattuja parannuksia, kuten pelin kaatumisen ja grafiikkavirheiden korjauksia Steam- ja Epic Games Store -alustoilla.

Viime viikolla Capcom kertoi Resident Evil Requiemin olevan sarjan historian nopeimmin myynyt osa. Kauhupeliä ostettiin yli kuusi miljoonaa kappaletta hieman yli kahdessa viikossa.