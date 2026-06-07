Senuan kärsimykset eivät ota loppuakseen – ensi vuonna julkaistava uusi peli paljastui trailerin kera

Senuan saaga jatkuu ensi vuonna kokonaan uuden pelin voimin.

Ninja Theoryn kehittämät Hellblade: Senua's Sacrifice ja Senua's Saga: Hellblade II saavat jatkoa simppelisti nimetyllä Senualla, jossa kovia kokeva protagonistimme on jumittunut jonnekin elämän ja kuoleman välimaastoon. Kyseessä näyttäisi Xbox Games Showcasessa esitellyn trailerin perusteella olevan aiempaa laajempi ja toimintapainotteisempi peli, tuskin sarjalle ominaista pulmanratkontaakaan kuitenkaan unohdetaan.

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Senua julkaistaan ensi vuonna PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle. Se on heti ilmestyessään myös Play Anywhere- ja Game Pass -nimike.

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