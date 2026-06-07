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Senuan kärsimykset eivät ota loppuakseen – ensi vuonna julkaistava uusi peli paljastui trailerin kera
Lähettänyt Su 07.06.2026 - 22:03 käyttäjä Jaakko Herranen

Senuan saaga jatkuu ensi vuonna kokonaan uuden pelin voimin.

Ninja Theoryn kehittämät Hellblade: Senua's Sacrifice ja Senua's Saga: Hellblade II saavat jatkoa simppelisti nimetyllä Senualla, jossa kovia kokeva protagonistimme on jumittunut jonnekin elämän ja kuoleman välimaastoon. Kyseessä näyttäisi Xbox Games Showcasessa esitellyn trailerin perusteella olevan aiempaa laajempi ja toimintapainotteisempi peli, tuskin sarjalle ominaista pulmanratkontaakaan kuitenkaan unohdetaan.

Lisää aiheesta:

Senua julkaistaan ensi vuonna PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle. Se on heti ilmestyessään myös Play Anywhere- ja Game Pass -nimike.

Lisää aiheesta:

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Pelit: 
Senua
Hellblade: Senua's Sacrifice
Senua's Saga: Hellblade II
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Ninja Theory
Julkaisijat: 
Xbox Game Studios
Lähde: 
YouTube / XBOX

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