Senuan kärsimykset eivät ota loppuakseen – ensi vuonna julkaistava uusi peli paljastui trailerin kera

Senuan saaga jatkuu ensi vuonna kokonaan uuden pelin voimin.
Ninja Theoryn kehittämät Hellblade: Senua's Sacrifice ja Senua's Saga: Hellblade II saavat jatkoa simppelisti nimetyllä Senualla, jossa kovia kokeva protagonistimme on jumittunut jonnekin elämän ja kuoleman välimaastoon. Kyseessä näyttäisi Xbox Games Showcasessa esitellyn trailerin perusteella olevan aiempaa laajempi ja toimintapainotteisempi peli, tuskin sarjalle ominaista pulmanratkontaakaan kuitenkaan unohdetaan.
Lisää aiheesta:
- Tuonelaan ja takaisin – arvostelussa Hellblade: Senua's Sacrifice (PS4)
- Senuan helvetillinen koettelemus nyt myös Xbox Onella arvostelussa Hellblade: Senua's Sacrifice (Xbox One)
- Audiovisuaalista nirvanaa sekä mielen synkkiä syövereitä tarjoava soturikertomus jättää pelillisesti kaipaamaan enemmän – arvostelussa Senua's Saga: Hellblade II (Xbox Series X|S)
Senua julkaistaan ensi vuonna PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle. Se on heti ilmestyessään myös Play Anywhere- ja Game Pass -nimike.
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