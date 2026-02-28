Seuraava Pokémon-pelikaksikko paljastettiin ensimmäisen härnäkevideon kera – julkaistaan Switch 2:lle vuonna 2027

Game Freak ja Nintendo ovt paljastaneet lisätietoja Pokémon-taskumonstereiden tulevaisuudesta.
Seuraava pelikaksikko tottelee nimiä Pokémon Winds ja Pokémon Waves – ainakin päähahmon asuvalinta vaihtelee versioiden välillä. Aloitusmonnitkin esiteltiin ensimmäisellä härnäkevideolla, ne ovat Browt, Pombom sekä Gecqua. Pikachu-varianttejakin on pari erilaista, Ms. Waveychu ja Mr. Windychu. Muitakin tuttuja taskumonstereita videolla nähdään runsain mitoin.
Lisää aiheesta:
Pokémon Winds ja Waves julkaistaan ensi vuoden aikana Switch 2:lle.