Seuraava Pokémon-pelikaksikko paljastettiin ensimmäisen härnäkevideon kera – julkaistaan Switch 2:lle vuonna 2027
Lähettänyt La 28.02.2026 - 14:08 käyttäjä Jaakko Herranen

Game Freak ja Nintendo ovt paljastaneet lisätietoja Pokémon-taskumonstereiden tulevaisuudesta.

Seuraava pelikaksikko tottelee nimiä Pokémon Winds ja Pokémon Waves – ainakin päähahmon asuvalinta vaihtelee versioiden välillä. Aloitusmonnitkin esiteltiin ensimmäisellä härnäkevideolla, ne ovat Browt, Pombom sekä Gecqua. Pikachu-varianttejakin on pari erilaista, Ms. Waveychu ja Mr. Windychu. Muitakin tuttuja taskumonstereita videolla nähdään runsain mitoin.

Pokémon Winds ja Waves julkaistaan ensi vuoden aikana Switch 2:lle.

