Tämä on hiirien vuosi! Mina the Hollower sai lopullisen julkaisupäivänsä

Lähettänyt Pe 08.05.2026 - 10:19 käyttäjä Niko Lähteenmäki

Shovel Knight -studio Yacht Club Gamesin Game Boy Color -estetiikkaan voimakkaasti nojaava toimintaroolipeli Mina the Hollower on viimeinkin saamassa julkaisunsa.

Alun perin Kickstarterissa helmikuussa 2022 paljastettu, yli 1,2 miljoonaa Amerikan dollaria joukkorahoituksen turvin kerännyt toimintaroolipeli on viimein selättänyt lukuisat viivästyksensä. Teos julkaistaan PlayStation-, Xbox- ja Switch-laitteille sekä PC:lle 29. päivä toukokuuta. Nimikkeen on määrä ilmestyä myös Linuxille ja Macille, vaikkei niitä alla olevassa trailerissa olekaan mainittu. Hintaa pelillä tulee olemaan vaivaiset 19,99 dollaria, eurohinnoittelun asettuessa todennäköisesti samoille hujakoille.

Mina the Hollowerin kehittäjä ja julkaisija on Yacht Club Games, joka nousi indie-maailman tietoisuuteen vuonna 2014 niin ikään joukkorahoitetulla Shovel Knight -pelillään. Sittemmin studio on tehtaillut parikin eri "lapioritari"-teemaista teosta, eli Shovel Knight Digin sekä Shovel Knight Pocket Dungeonin. Lisäksi lafka on julkaissut muun muassa kotimaista tuotantoa olevan Cyber Shadow'n vuonna 2021.

Pelit: 
Mina the Hollower
Shovel Knight
Cyber Shadow
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Mac
Linux
PS4
Xbox One
Nintendo Switch
Studiot: 
Yacht Club Games
Julkaisijat: 
Yacht Club Games
Lähde: 
Yacht Club Games (kotisivu)
YouTube

