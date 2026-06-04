Tomb Raider: Legacy of Atlantis viivästyy ensi vuoteen

Crystal Dynamicsin ja Flying Wild Hogin kehittämä Tomb Raider: Legacy of Atlantis viivästyy.

Teoksen oli tarkoitus nähdä julkaisunsa tämän vuoden aikana, mutta juuri ilmestyneen trailerin mukaan se julkaistaankin vasta 12. päivä helmikuuta ensi vuonna. Legacy of Atlantis on alkuperäisen Tomb Raiderin ”uudelleentulkinta”, joka lupaa uudistetun visuaalisen ilmeen sekä modernisoidun pelattavuuden, Unreal Engine 5 -pelimoottorin siivittämänä.

Samainen traileri paljasti ensi kertaa, että nimike julkaistaan yhtä aikaa myös Switch 2:lle. Virallisen kuvauksen mukaan "pelaajat astuvat Lara Croftin saappaisiin tämän lähtiessä vaaralliselle maailmanlaajuiselle reissulle löytääkseen Atlantiksen kadonneet salaisuudet. Peli tarjoaa henkeäsalpaavan grafiikan, modernisoidun pelattavuuden sekä uusia yllätyksiä, jotka kunnioittavat alkuperäisen seikkailun henkeä."

Mainospuheiden perusteella on lupa odottaa myös ainakin tuttuja pulmia uudelleen suunniteltuina ja uusilla mekaniikoilla höystettynä sekä monien ysärilasten mieleen jäänyt taistelu T-Rexiä vastaan, joka on muutettu elokuvamaisempaan muotoon. Peli on ennakkotilattavissa jo nyt, ja saataville tulee "normiversion" ohella niin Deluxe Editionia kuin keräilijäversiotakin. Eurogamerin mukaan teoksen Steam-sivulla on nähtävissä vastuuvapauslauseke, jossa kerrotaan seuraavaa:

"AI-assisted tools were used during development to support some early exploration and temporary development content. Any AI-assisted assets were either replaced or refined by humans in order to maintain the creative and artistic vision of the development team." (Tekoälyavusteisia työkaluja käytettiin kehityksen aikana tukemaan joitain varhaisen vaiheen ideointeja sekä väliaikaisen kehityssisällön tuottamista. Kaikki tekoälyavusteisesti luodut materiaalit joko korvattiin tai viimeisteltiin ihmisten toimesta kehitystiimin luovan ja taiteellisen vision säilyttämiseksi.)

Tomb Raider: Legacy of Atlantis on toinen kahdesta tulevasta Tomb Raiderista, jotka julkistettiin The Game Awards -tapahtumassa joulukuussa 2025. Toinen peli, Pohjois-Intiaan sijoittuva Tomb Raider: Catalyst, on sekin tarkoitus julkaista vuonna 2027.

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