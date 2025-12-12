Lara Croftin seikkailuja ikävöineille loistavia uutisia – tulossa peräti kaksi eri Tomb Raideria
Lähettänyt Pe 12.12.2025 - 13:09 käyttäjä Tero Lepistö

Eilisessä The Game Awards -showssa paljastettin kaksi erillistä Lara Croftin seikkailua. Ensi vuonna nähdään Tomb Raider: Legacy of Atlantis ja vuodelle 2027 lupaillaan Tomb Raider: Catalystia.

Crystal Dynamicsin ja Flying Wild Hogin työstämä Legacy of Atlantis ehti vuotaa julkisuuteen jo muutamaa päivää aiemmin. Kyseessä on alkuperäisen Tomb Raiderin nykyaikaan remontoitu uusioversio. Catalyst on puolestaan täysin uusi seikkailu, joka kuljettaa Laraa ainakin Intian maisemiin. Jälkimmäisen lupauslistalla on 2027 aikaikkunaan sijoittuvan julkaisun ohella laajin sarjassa nähty maailma tähän saakka.

Molempien nimikkeiden alustoiksi vahvistettiin PlayStation 5, Xbox Series -konsolit sekä PC.

