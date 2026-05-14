Toukokuun PlayStation Plus Extra- ja Premium-pelit julki – suosittu lännenseikkailu tekee paluun

Sony Interactive Entertainment on paljastanut toukokuun uudet PS Plus -katalogilisäykset. Suurimpana nimenä mukana on Red Dead Redemption 2 PS4-versiona.

Muita uusia pelejä ovat Star Wars Outlaws, Bramble: The Mountain King, The Thaumaturge, Flintlock: The Siege of Dawn, Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged sekä Enotria: The Last Song.

Premium-tilaajille lisätään lisäksi klassinen arcade-räiskintä Time Crisis, joka on päivitetty PS4- ja PS5-konsoleille uusilla ominaisuuksilla.

Kaikki pelit tulevat pelattaviksi 19. toukokuuta alkaen PS Plus Extra- ja Premium-tilaajille.