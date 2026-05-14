Red Dead Redemption 2: Sean ja Arthur rosvohommissa, peliuutinen

Toukokuun PlayStation Plus Extra- ja Premium-pelit julki – suosittu lännenseikkailu tekee paluun
Lähettänyt To 14.05.2026 - 11:54 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Red Dead Redemption 2 tähdittää toukokuun PlayStation Plus Extra- ja Premium-pelivalikoimaa yhdessä muun muassa Star Wars Outlawsin kanssa.

Sony Interactive Entertainment on paljastanut toukokuun uudet PS Plus -katalogilisäykset. Suurimpana nimenä mukana on Red Dead Redemption 2 PS4-versiona.

Muita uusia pelejä ovat Star Wars Outlaws, Bramble: The Mountain King, The Thaumaturge, Flintlock: The Siege of Dawn, Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged sekä Enotria: The Last Song.

Premium-tilaajille lisätään lisäksi klassinen arcade-räiskintä Time Crisis, joka on päivitetty PS4- ja PS5-konsoleille uusilla ominaisuuksilla.

Kaikki pelit tulevat pelattaviksi 19. toukokuuta alkaen PS Plus Extra- ja Premium-tilaajille.

Pelit: 
Red Dead Redemption 2
Star Wars Outlaws
Bramble: The Mountain King
Enotria: The Last Song
Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged
Alustat: 
PS5
PS4
Lähde: 
PlayStation-blogi

